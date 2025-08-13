Miki Nadal y su interés por la mitología griega: este es el significado del extraño nombre de su segunda hija

Miki Nadal (Zaragoza, 1967) es una de las personas más mediáticas que ha salido de la comunidad aragonesa. Pasó su infancia en el municipio de Pedrola, vivió en Zaragoza y después daría el salto a la gran capital, Madrid. Debutó como humorista en el mítico ‘El Informal’, y desde entonces no ha parado de trabajar en televisión. Actualmente podemos verle todas las tardes en ‘Zapeando’ de La Sexta.

En lo personal, el aragonés tiene tres hijas: Carmen, Galatea y Ángela. La mayor de ellas, de su primera mujer, y las otras dos con Helena Aldea, a quien conoció en 2020 y con quien desde entonces tiene una relación estable. De las tres, es reseñable el nombre de la mediana, Galatea, por ser muy poco común.

Orgullo de hijas

Galatea tiene todavía dos años, pero Miki Nadal la ha mostrado ya en varias ocasiones en sus perfiles de redes sociales, manifestando a todos sus seguidores el infinito amor que le procesa, el mismo que a sus otras dos hijas.

Elegir el nombre de un hijo es una gran decisión en la vida de unos padres, aunque hay algunos factores que influyen en la elección final, como son las modas, los gustos o la tradición familiar. No obstante, a día de hoy muchos progenitores prefieren nombres originales, menos habituales y que tengan un significado especial.

Este es el significado de Galatea

En ese sentido, Miki Nadal -tuvo a su segunda hija a los 54 años- y Helena Aldea, optaron por un nombre muy bonito, curioso y original para su primer bebé juntos. Galatea es una palabra griega y significa 'blanca como la leche'. En la mitología, Galatea era una de las cincuenta nereidas, descendiente de Nereo y Doris, y cuyo nombre se debía al blanco perfecto de su piel.

Sin lugar a dudas, se trata de un nombre que excepcionalmente se escucha en España. Es más, en tierras aragonesas no se registra censada ni una sola Galatea, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En ninguna de sus tres provincias hay ninguna residente que se llame Galatea.

Solo hay 65 Galateas en todo el país, en Aragón ninguna

Sin embargo, gracias al INE se sabe que donde más mujeres con este nombre existen en nuestro país es en Madrid, con un total de 14. Detrás, Barcelona con 10 y Valencia 6. En total, tan solo 65 en toda España. Además, la edad media es de 14,3 años.

En definitiva, como queda contrastado, es un nombre singular y muy difícil de encontrar, lo que le otorga un gran valor a su elección, además de destacar por su trasfondo único con bases en la apasionante mitología griega.