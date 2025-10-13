Nueva "discriminación" del Gobierno de Sánchez hacia los maños: 13.000 pisos y 300 solares "gratis" para Cataluña, y "cero patatero" para Aragón

El consejero de Fomento, Logística, Vivienda y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, denunció este jueves una clara "discriminación" en la disposición de suelos del Estado destinados a la construcción de vivienda pública. La denuncia surge tras el anuncio del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de un acuerdo con el Ministerio de Vivienda para que Cataluña gestione la totalidad del patrimonio de la SAREB en su comunidad: 13.000 pisos y 300 solares.

López estableció un tajante contraste: “A unos gratis por ser del mismo color político que el Gobierno del señor Sánchez y otros a pagar si los queremos porque no somos del partido de presidente de España”. Para el titular de Vivienda aragonés, esta disparidad es "patente" y socava los derechos de los aragoneses.

Solicitud de Aragón rechazada a precio de mercado

Para documentar su postura, el consejero presentó tres cartas enviadas el 24 de junio de 2024 a la ministra de Vivienda, al ministro de Economía y al consejero delegado de la SAREB. En ellas, el Gobierno de Aragón solicitaba la cesión de suelos de la SAREB en la ciudad de Zaragoza durante un plazo de 75 años para impulsar 2.000 viviendas públicas. La condición era que, finalizado ese periodo, los suelos y las viviendas construidas retornarían al Estado.

Sin embargo, la respuesta, remitida por la SAREB el 4 de julio, fue negativa en los términos propuestos. La entidad manifestó que, dado que "Aragón en estos momentos no es una administración de la que necesite ayuda el Gobierno sanchista", y si el Gobierno autonómico quiere disponer de esos suelos, "los tendrá que pagar a precio de mercado".

El conflicto con la parcela de Defensa

El consejero López fue categórico al describir la situación como una “política sectaria y discriminatoria del Gobierno de España para con los aragoneses”. Además de la disputa por los suelos sin edificar, cabe recordar que la SAREB ya posee 242 pisos construidos en la capital aragonesa. A este contexto de presunta desigualdad se suma un conflicto con el Ministerio de Defensa.

Este litigio se centra en una parcela en la calle de Margarita Xirgú. Dicho suelo fue cedido por la administración autonómica en 1994 para la construcción de viviendas para militares, un proyecto que no ha sido ejecutado en los últimos 30 años. Ante este incumplimiento, el Ejecutivo aragonés solicitó la devolución de la parcela para poder destinarla a vivienda pública, pero la respuesta del Ministerio fue la interposición de un contencioso administrativo.

Plan autonómico y reafirmación de la petición

Frente a lo que denominó una situación de “franca discriminación,” el consejero López destacó el trabajo propio del Gobierno de Aragón en la materia de vivienda. La comunidad autónoma lleva a cabo un plan que implica 400 millones de inversión y que tiene como objetivo impulsar cerca de 5.000 viviendas públicas al final de la legislatura. Esta iniciativa permitirá la emancipación de miles de jóvenes aragoneses que, según el consejero, veían su futuro "muy oscuro" a causa de las "ineficaces políticas de vivienda del señor Sánchez y su ministra."

Octavio López anunció que, a pesar del rechazo inicial, volverá a dirigirse por carta tanto al Ministerio de Vivienda para solicitar nuevamente la cesión de los suelos de Zaragoza para las 2.000 viviendas, como al Ministerio de Defensa para pedir que desista del contencioso y devuelva la parcela de Margarita Xirgú. López concluyó que esta actitud del Gobierno central, con la que se niega el diálogo y la colaboración en beneficio de todos los ciudadanos, es "cero patatero".