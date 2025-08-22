Nuevo trampantojo en Zaragoza: el videoclub que esconde hamburguesas con queso Patamulo de Samper de Calanda

Con la fiebre de las ‘burguers’ que inunda cualquier ciudad del mundo, empieza a ser ya complicado que cualquiera de estos nuevos establecimientos marque una verdadera diferencia conforme a la competencia. Ahora, en Zaragoza hay uno que sí lo hace gracias a la decoración de su interior, que traslada a sus clientes a uno de los negocios más míticos de los años 90, el videoclub.

Uno de sus propietarios es Javier Sánchez, que junto otros socios iniciaron este peculiar negocio de restauración en Valdespartera, hace solo unos meses. "El anterior negocio era una especie de 'dark kitchen' pero a nosotros no nos gustaba por lo que decidimos hacer un cambio de marca", explica a ‘El Periódico de Aragón’.

Recuperan cintas en VHS tan icónicas como 'Jurassic Park'

Así pues, esta hamburguesería escondida en un videoclub que pone a disposición del público tesoros en VHS como ‘Jurassic Park’ o ‘Lo que la verdad esconde’, no ha podido emplazarse en mejor zona de Zaragoza, En Valdespaertera todas las calles responden a títulos de icónicas películas. "Teníamos diferentes ideas como el rollo retro de videojuegos o así, pero al final la ubicación del local en este barrio es lo que nos hizo decantarnos por tirar de nostalgia y por montar un videoclub", continúa.

Más allá de un interiorismo diferente, las ‘burguers’ que se ofrecen también marcan la diferencia. Creatividad y calidad han sido, desde su inauguración en marzo, sus dos mayores e importantes premisas. "Tenemos una carta variada en la que damos raciones, bocadillos, hamburguesas, postres... la idea es tener un menú dinámico que pueda ir cambiando con el tiempo", explica Javier.

Nuevas hamburguesas cada mes

Voraz Street Food Club, como se llama el restaurante, a pesar de apostar por claramente por el ‘fast food’ no ha querido renunciar a la exquisita cocina aragonesa. "Ofrecemos La Torica, una hamburguesa acompañada de queso Patamulo de Samper de Calanda, jamón de Teruel, cebolla crispy y mayonesa trufada. También hemos incluido los 'street torreznos' que elaboramos con especial dedicación y cariño", describe Sánchez en el mencionado diario.

Aún hay más. De la misma manera que en un videoclub de la época al uso, cada vez que vas puedes probar tantas hamburguesas nuevas como VHS podían alquilarse entonces al día. Así pues, el socio entrevistado por ‘El Periódico de Aragón adelantó durante la inauguración del local que "queremos probar cosas distintas cada mes, ingredientes de todo tipo y buscar formas nuevas de combinar sabores y productos". Varios meses después, pueden decir alto y claro que han cumplido perfectamente con tan elevadas expectativas.

Voraz Street Food Club se encuentra en la calle Desayuno con Diamantes, 29 en Zaragoza. Si quieres disfrutar de su espacio ambientado en películas de comida como 'Ratatouille' o escenas de 'Pulp Fiction', Javier y sus socios te esperan allí de lunes de domingo de 12.00 a 15.30 y de 19.30 a 22.45, pero sino también tienen la opción de hacer tu pedido a domicilio con Glovo. ¡Vivan los clásicos del VHS con una ‘burger’ entre las manos!