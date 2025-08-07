Pedro García Aguado, 'Hermano mayor', y una premio Pulitzer española en Teruel: la causa es de interés general

"Me encantaría volver a hacer un formato como el de Hermano Mayor", compartía hace solo unos meses en una conversación en exclusiva con ‘El Español de Castilla y León”. Y desde hace ya dos fines de semana su sueño se ha hecho realidad.

Eso sí, el ‘remake’ del mítico formato de Cuatro basado en la educación de adolescentes problemáticos llega a 'Fiesta' de Telecinco como nueva sección durante su versión de verano. Posiblemente, el comunicador de Mediaset aborde esta nueva etapa de ‘Hermano mayor’ en Alcañiz, municipio de la provincia de Teruel.

El experto en drogodependencias, prevención y tratamiento de la adicción, junto a otros referentes de la comunicación como Mara Torres o Moro Cebrián serán los principales oradores del Curso Nacional de Comunicación y Periodismo Especializado, que se celebrará los días 15 y 16 de septiembre. En esta ocasión, las inminentes impulsadas desde Alcañiz por la Universidad de Verano de Teruel y otras entidades, se centrarán en los desafíos psicológicos en el entorno laboral.

Entre los principales asuntos que abordarán los populares comunicadores mencionados y otros cuarenta profesionales relacionados con la salud mental en diferentes sectores profesionales, abordarán claves para la comunicación empática, el estrés y la ansiedad en entornos hiperconectados, la gestión emocional frente al dolor de los demás o diferentes estrategias de autocuidado para prevenir el agotamiento emocional, entre otros asuntos de gran interés.

Pedro García Aguado, en la actualidad, es referente gracias a su ‘podcaast’ sobre psicología más escuchado en español, pero anteriormente ha sido director general de Juventud de la Comunidad de Madrid y ha escrito hasta diez libros especializados en salud mental.

Por su lado, la presentadora de radio Mara Torres tiene que mucho que aportar tras publicar su último libro, ‘Recuérdame bailando’, que aborda la muerte por suicidio de su hermana menor Aly, un acontecimiento que marcó su vida en 2013 y del que solo varios años después pudo empezar a hablar. La novela reconstruye, gracias a su voz y la de su hermana, los peor del duelo y se convierte en visibilidad para una realidad silenciada: la del suicidio.

Molo Cebrián, psicólogo-comunicador y también referente por su exitosop podcast ‘Entiende tu mente”, ofrecerá su avalado punto de vista sobre la gestión emocional y otros aspectos de la psicología. Recientemente, le han reconocido el Premio Ondas a su trayectoria como podcaster y le han incluido en la lista “50 Best in Podcasting” de Forbes, en 2023 y 2025.

Mar Cabra, periodista menos popular pero reconocida con un premio Pulitzer, también liderará una de las ponencias del curso para abordar y destacar los datos más relevantes de un reciente estudio relacionado con la salud mental realizado por su fundación, The Self-Investigation.

Estos son los más relevantes: el 60 % de los profesionales de medios encuestados presenta elevados niveles de ansiedad, y uno de cada cinco parece mostrar síntomas relacionados con la depresión. El informe apunta, además, que hay un repunte de casos de trastorno de estrés postraumático y ‘burnout’.