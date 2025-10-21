Primeras palabras de Sellés, nuevo entrenador del Zaragoza: desvela las claves de su plan técnico, basado en su experiencia en la Premier League

Rubén Sellés ya se encuentra en la capital aragonesa y ha emitido sus primeras declaraciones como ya oficialmente flamante entrenador del Real Zaragoza. El técnico valenciano ha visitado las instalaciones del club en la Ciudad Deportiva y ha hablado para sus medios internos, a la espera de la presentación oficial ante los medios de comunicación programada para este martes. Sellés es plenamente consciente del desafío que asume. En sus primeras palabras, ha reconocido que llega a la entidad en "una situación difícil", pero ha transmitido un mensaje de absoluta confianza, mostrándose "convencido de sacarlo adelante".

El técnico ha dejado clara su hoja de ruta inmediata. Su primer contacto será con la plantilla, buscando establecer las bases de trabajo de manera rápida y efectiva. “Mi prioridad es hablar con los jugadores, transmitir lo que queremos hacer. Hoy vamos a hacer lo mejor posible para estar lo mejor preparados para mañana”, ha apuntado, subrayando la urgencia de empezar a trabajar en la dinámica y en la mentalidad del grupo.

Experiencia internacional para superar la crisis

Al definirse ante la afición y el entorno zaragocista, Sellés ha trazado un perfil forjado en la pasión por el deporte y una dilatada trayectoria fuera de España. Se ha presentado como “un chico de Valencia que ha tenido siempre la pasión por el fútbol y este le ha llevado por caminos increíbles, en diferentes países, con distintas experiencias donde he trabajado para ser entrenador”. Esta experiencia internacional ha sido clave, especialmente su paso por el fútbol inglés.

Sellés ha querido destacar su bagaje en situaciones de alta presión, precisamente el contexto que vive el Real Zaragoza. “He estado tres años en Inglaterra con tres equipos en situaciones similares a las que tenemos ahora en el Real Zaragoza, y siempre con la ambición de en esos momentos duros mostrar ese carácter, ese saber hacer, mantener la calma, ir partido a partido, día a día mejorando las sensaciones...”, ha relatado. Este enfoque metódico y basado en la gestión emocional es el que espera aplicar en el banquillo maño para revertir la racha negativa.

La conexión jugador-afición, clave en su decisión

Uno de los puntos clave que Sellés ha querido desvelar es qué le motivó a aceptar el reto del Real Zaragoza, una plaza histórica pero actualmente complicada. El entrenador ha señalado que fue una cuestión de conexión e intuición al valorar el potencial del entorno zaragocista. Su decisión de asumir el cargo se basó en una visión de conjunto que incluye a todos los estamentos de la entidad.

"Desde el primer momento viendo el tipo de jugadores, la afición y la manera que tengo de gestionar esas sinergias, esa sintonía", ha señalado Sellés como el principal factor que le empujó a decir sí a la oferta. La referencia a la "sintonía" y las "sinergias" apunta a su deseo de alinear la energía del vestuario con el apoyo incondicional de La Romareda, un factor que considera crucial para la recuperación deportiva del equipo en este momento ya tan delicado de la temporada.