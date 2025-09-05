Primicia mundial: este es el impresionante spot de Johnny Depp en ‘el Cañón del Colorado español'

El lanzamiento del anuncio de la fragancia Sauvage, de Dior, ha revelado al mundo por fin el trabajo artístico de la estrella de Hollywood Johnny Depp en los paisajes de la provincia de Teruel. Y es que durante un par de días del pasado mes de abril, la presencia del actor estadounidense en la provincia desató una gran expectación desde que aterrizó en el aeropuerto de la capital de la provincia aragonesa.

El rodaje del anuncio, que se mantuvo bajo un estricto secreto, ha culminado en un breve anuncio de 40 segundos que muestra al protagonista del icónico film 'Piratas del Caribe' en un escenario natural que, a pesar de su apariencia de lejano oeste, es en realidad el Barrachina, en el corazón de Teruel.

Un rodaje de alto nivel en un escenario único

Este paisaje, célebre por sus singulares tonos rojizos que le ha valido el apodo de 'el Cañón del Colorado español', sirvió como un escenario natural perfecto para la grabación. Lo que se ve en el vídeo es exactamente la zona más próxima a Peñarrubia de Villaspesa, a pocos metros del camino que la conecta con la pedanía de Castralvo. Para garantizar la privacidad y seguridad del rodaje, se instaló un vallado que impidió que los seguidores se acercaran e interrumpieran la producción.

El rodaje no solo contó con la presencia de la estrella de Hollywood, sino que también incluyó a un puma real, el mismo que aparece junto a Johnny Depp en el anuncio. La presencia del animal añadió un elemento extra de espectacularidad y generó aún más interés alrededor del proyecto. Este tipo de producciones de Hollywood son una oportunidad importante para Teruel, ya que asocian el nombre de la provincia con un producto de alcance mundial.

La difusión global de las imágenes de este spot no solo sirve para publicitar el perfume, sino también para enseñar todas las bondades naturales de la provincia aragonesa. Muy pronto, las icónicas formaciones rocosas y los paisajes desérticos del Barrachina se mostrarán en todo el mundo, demostrando así los majestuosos paisajes que esconde Aragón..

Teruel en el mundo, gracias a Depp

El anuncio de Sauvage es un claro ejemplo de cómo el cine y la publicidad pueden impulsar un destino. La Teruel Film Commission, el servicio público de atención a rodajes de la Diputación Provincial de Teruel, ha compartido con orgullo el video en sus redes sociales, destacando el impacto positivo de este tipo de proyectos. Al asociar la imagen de Johnny Depp con los paisajes de Teruel, se crea una conexión emocional y una curiosidad que, sin duda, atraerán a turistas de todas partes del mundo.

Además del valor promocional, el rodaje también supuso un impulso económico para la provincia. El proyecto no solo ha puesto a Teruel en el mapa de la industria cinematográfica internacional, sino que también ha sentado un precedente para futuros proyectos. En un mundo donde las imágenes se viralizan en segundos, un anuncio como este, protagonizado por una figura de la talla de Depp, se convierte en la mejor campaña de marketing imaginable que cualquier territorio español desearía.