Prohibición total de acceso a la escuela infantil donde trabaja mientras le investigan: más datos sobre la presunta agresión sexual a una menor en Zaragoza

Un presunto suceso de gravedad ha puesto en alerta al popular barrio de la Arrabal en Zaragoza. Un empleado de mantenimiento de una escuela infantil privada está siendo investigado como presunto autor de una posible agresión sexual a una menor de tres años.

La denuncia, que ha motivado la apertura de diligencias judiciales en el Juzgado de Instrucción n.º 11 de Zaragoza, ha sido interpuesta por los padres de la menor de edad. La investigación, que ya ha comenzado, corre a cargo de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que trabaja para esclarecer los hechos.

Desmienten que fuera el dueño del centro educativo

El sospechoso en cuestión fue detenido el pasado viernes y puesto a disposición judicial. La magistrada en funciones de guardia del Juzgado de Instrucción n.º 8 decretó a las pocas horas su libertad provisional, ya que el Ministerio Fiscal no había solicitado prisión para él. Sin embargo, se le ha prohibido el acceso al centro educativo, que lleva por nombre Munay y atiende a niños de cero a seis años.

La noticia ha generado cierta confusión entre los residentes de la capital aragonesa, pues algunos diarios locales informaron erróneamente que el presunto agresor era el dueño del centro educativo mencionado. La información que ha sido rápidamente desmentida por el propio Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Una aclaración crucial y otros casos en la provincia

Tal y como confirma la nota de prensa del TSJA, "el hombre detenido e investigado es una persona contratada que hacía labores de mantenimiento. No es ni profesor ni propietario del centro". Esta aclaración es crucial para evitar la desinformación en torno a un caso tan delicado. Por el momento, el juzgado no ha recibido lo actuado por el n.º 8 ni cuenta con ninguna otra denuncia en sus diligencias.

Otros casos similares durante este verano en Zaragoza

Lamentablemente, este no es el único caso de presuntas agresiones a menores que se investigan en la capital aragonesa. El pasado mes de junio, se detuvo a un profesor del colegio Corazonistas por supuestas agresiones a cinco niños, siendo apartado de inmediato del centro. Tras ser interrogado, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza acordó su puesta en libertad mientras la investigación continúa.

También ese mismo mes, en el colegio público Gustavo Adolfo Bécquer en Garrapinillos, se denunció a una profesora infantil por presuntas agresiones sexuales a cuatro niños de entre tres y cuatro años que estaban a su cargo. Estos casos, aunque dolorosos, ponen de manifiesto la importancia de la acción legal y la protección de los menores.