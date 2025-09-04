Radiografía a Martín Aguirregabiria, el nuevo 'atleta' del Real Zaragoza

El Real Zaragoza cuenta con jugadores que acumulan, en total, casi 700 partidos en Primera División. Aún así, no era suficiente. El club aragonés necesitaba fortalecer su plantilla y subir el nivel competitivo de cara a la nueva temporada para salir, por fin, de la Segunda División en la que lleva inmerso el equipo desde hace ya 13 años. Así pues, Txema Indias se ha centrado en fichajes que ya saben lo que es competir al más alto nivel, tanto en España como en el extranjero.

Nuevas caras con recorrido en Primera

El fichaje más destacado en términos de experiencia es Martín Aguirregabiria, un lateral que ha disputado 20 partidos en Primera División con el Deportivo Alavés, superando los 1.500 minutos en el terreno de juego. Pero además cuenta con 41 encuentros en la máxima categoría de Portugal, el Famalicao. Ahora, el vasco llega al Zaragoza para aportar solidez defensiva y un gran despliegue físico.

A Aguirregabiria se le unen otros refuerzos con bagaje en la élite: Valery suma 87 partidos, Insua 79 y Kodro 68. Akouokou, con 39 partidos en el Betis y experiencia en el Olympique de Lyon, también se integra al equipo, junto con Tachi y Radovanovic, que también han tenido su paso por la máxima categoría.

Martín Aguirregabiria: un atleta para el lateral

Martín Aguirregabiria llega al Real Zaragoza con la misión de recuperar su mejor versión. A pesar de una temporada complicada en el Cartagena, su quipo durante la última temporada, el lateral es conocido por su potencia física, su intensidad y su habilidad para ganar duelos defensivos. Sus estadísticas físicas lo confirman: recorre casi 9.5 kilómetros por partido y realiza un gran número de sprints de alta intensidad, lo que lo convierte en uno de los laterales más completos de su categoría en este sentido.

A pesar de que sus números en el pase y los centros no fueron los mejores la temporada pasada, su capacidad para recuperar balones y evitar ser regateado lo convierten en un defensor fiable. El Zaragoza ha incorporado a un atleta con una amplia trayectoria en Primera, y Gabi, su nuevo entrenador, tiene ahora el desafío de reactivar el potencial de este lateral, que ya demuestra un gran tono físico en los entrenamientos. Con su llegada, el Zaragoza suma no solo un jugador con experiencia, sino un futbolista con las cualidades físicas para marcar una diferencia en el campo.

La experiencia que ya estaba en casa

La plantilla del Zaragoza ya contaba con jugadores con un historial notable en Primera División. Guti es el más experimentado del grupo, con 95 participaciones, seguido de Dani Gómez (84), Keidi Bare (43) y Toni Moya (43). La combinación de estos futbolistas veteranos con los nuevos fichajes crea un plantel con una profundidad de conocimiento y un nivel de exigencia que podría ser clave para los objetivos del club.