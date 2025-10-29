El Real Madrid también muestra sus condolencias por el fallecimiento del joven canterano del Zaragoza Jorge Casado (15)

El Real Zaragoza se encuentra sumido en una profunda consternación tras el trágico anuncio del fallecimiento de uno de sus jóvenes talentos. Jorge Casado, un prometedor jugador que formaba parte de la plantilla del Cadete A, ha perdido la vida con tan solo quince años, dejando un vacío irremplazable en la cantera y en toda la entidad zaragocista. El club aragonés ha hecho pública la noticia a través de un comunicado oficial este pasado lunes.

La respuesta institucional del club ha sido inmediata y contundente, reflejando la magnitud de la pérdida. El Real Zaragoza decretó también un día de luto oficial -ese mismo lunes- en todas sus estructuras, paralizando por completo la actividad deportiva en la Ciudad Deportiva. Esta decisión busca ofrecer un espacio de duelo y respeto, permitiendo que la comunidad zaragocista asimile y procese el doloroso desenlace. La noticia ha golpeado con dureza las instalaciones de la Carretera de Valencia, que se detuvo en señal de respeto por Jorge.

Luto oficial y paralización de la actividad

Jorge Casado era un miembro muy apreciado de la cantera zaragocista, a la que llegó tras un recorrido formativo que evidenciaba su pasión por el fútbol aragonés. Antes de vestir la camiseta del Real Zaragoza, donde ingresó en la etapa de alevín, había pasado por el San Gregorio. De allí se incorporó al Club Deportivo Ebro, donde permaneció durante una temporada formando parte de la categoría Benjamín preferente, antes de consolidar su camino en la estructura formativa zaragocista. Esta era su sexta temporada consecutiva defendiendo los colores blanquillos.

A pesar de encontrarse lesionado en la actualidad, su presencia y espíritu eran fundamentales en el vestuario. El comunicado del Real Zaragoza destaca que Jorge era un joven muy querido tanto en su equipo, el Cadete A, como en el resto de la Ciudad Deportiva. Además de ser un futbolista de la cantera, era un socio zaragocista desde su infancia, un vínculo que profundizaba su conexión emocional con el club y sus compañeros. Esta doble pertenencia –jugador y aficionado de corazón– subraya el dolor que provoca su ausencia.

Así pues, el comunicado del Real Zaragoza destaca la profunda conmoción que se vive en estos momentos. "Deja un vacío irremplazable en su equipo, el Cadete A, y en el Real Zaragoza", reza la nota, que recalca la unidad de toda la entidad ante este golpe. La Ciudad Deportiva, como se subraya en el texto, está "devastada" por el suceso. El mensaje oficial no escatima en emotividad, poniendo el foco en el apoyo a los más cercanos a Jorge.

El adiós de la comunidad zaragocista

La declaración concluye con unas sentidas palabras de condolencia dirigidas a los familiares y allegados del joven futbolista. El Real Zaragoza ha manifestado su compromiso de unirse "al inmenso dolor" de la familia, enviando "todo nuestro cariño y toda nuestra fuerza en estos momentos tan difíciles". Es un mensaje de acompañamiento y consuelo, cerrando el comunicado con la sentida despedida: "Descansa en paz, Jorge". La cantera y el primer equipo se unen así en un dolor compartido por la pérdida de un joven socio y jugador que era parte esencial del espíritu zaragocista.

Las muestras de condolencia tras el prematuro fallecimiento del jugador no se han hecho esperar, y por ejemplo el Real Madrid también ha querido expresar su sentido pésame en X con este mensaje: "El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Casado, canterano de 15 años del Real Zaragoza. Nuestras condolencias a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros y a su club. Descanse en paz".