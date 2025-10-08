Siga en directo los I Premios Aragón de LA RAZÓN

La Razón entrega los I Premios Aragón desde el Salón de la Corona, en el edificio Pignatelli de Zaragoza. El acto comenzará a las 19:00 horas, con Marina Castaño como maestra de ceremonias. Francisco Marhuenda, director de LA RAZÓN, será el encargado de abrir el acto y dará paso a los premiados, cuyos galardones serán entregados por Francisco Marhuenda y Jorge Antonio Azcón Navarro, presidente del Gobierno de Aragón.

El premio a Empresario del Año será para el Grupo Acosta y será recogido por Jorge Costa, CEO de la compañia.

El premio Apuesta Estratégica por Aragón ha ido a parar a Amazon Web Services, que estará representado por David Blázquez, rirector de Relaciones Institucionales para España y Portugal.

El premio para el Chef Aragones ha recaído en Eduardo Salanova, Chef Estrella Michelín.