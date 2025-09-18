Última hora: localizan a la menor de Zaragoza que llevaba casi dos meses en paradero desconocido

El Centro Nacional de Desaparecidos (ha desactivado la alerta por la desaparición de Teodora Ana F., una menor cuya última pista se perdió el 24 de julio en Zaragoza. Aunque la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Aragón aún no ha sido notificada sobre su hallazgo, el CNDES ha retirado su perfil de su página web, indicando que se encuentra sana y salva.

Teodora Ana, de 16 años, mide aproximadamente 1.70 metros, es pelirroja y tiene ojos marrones. Su desaparición fue calificada entonces como “no inquietante”, lo que podría sugerir una fuga de casa, si bien esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Dos jóvenes localizados este verano

La buena noticia de la aparición de Teodora Ana se suma al reciente hallazgo de Luis Enrique M.C., un adolescente de 15 años que desapareció en Zaragoza el 8 de julio. La Policía Nacional lo localizó y rápidamente fue reintegrado al centro de menores donde reside de la capital aragonesa. Aunque el CNDES había emitido una alerta para dar con él, fuentes policiales confirmaron que se encontraba sano y salvo desde el 2 de agosto. Luis Enrique, nacido el 4 de julio de 2010, mide 1.80 metros, pesa 70 kilos, y tiene ojos marrones y pelo castaño. La última vez que fue visto vestía una camiseta negra de Emporio Armani, pantalón gris de The North Face y chanclas Nike con calcetines rotos.

Un adulto también hallado

Además de los dos menores, Manuel Ernesto Y.P., de 44 años, también ha sido localizado en buen estado. Había desaparecido el 24 de julio y su mujer denunció la desaparición a la Policía. Finalmente, la búsqueda de Manuel Ernesto se desactivó el 1 de agosto.

Los tres casos citados ponen de manifiesto la importante labor de las autoridades policiales y organismos como el Centro Nacional de Desaparecidos en la localización de personas que se encuentran en paradero desconocido, ya sea por motivos inquietantes o, como en estos casos, por otros factores.

Denuncias por desapariciones en Aragón, según Interior

Según los datos más recientes del Ministerio del Interior, las denuncias por desapariciones en Aragón en 2024 experimentaron un repunte significativo, alcanzando las 780, en comparación con las 533 del año anterior. La mayoría de estos casos se concentran en menores de edad, con 565 denuncias en adolescentes de 13 a 17 años, un grupo que constituye el mayor volumen de trabajo para las autoridades.

El informe revela que el número de chicos desaparecidos (335) supera al de chicas (230) en esta franja de edad. La provincia de Zaragoza agrupa la mayor parte de los casos, con 437 denuncias de menores, lo que equivale a tres de cada cuatro casos en toda la comunidad. En Zaragoza, las desapariciones se dividen en 235 niños y 202 niñas. En Huesca se registraron 98 denuncias (73 chicos y 25 chicas), mientras que en Teruel hubo 30 casos, con solo 3 de ellos correspondientes a niñas.