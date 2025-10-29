Valencia no estuvo sola: El día que la sociedad aragonesa, de agricultores a grandes empresas, se puso de rodillas para sacar barro tras la DANA

La comunidad aragonesa se volcó inmediatamente con los miles de afectados por la devastadora DANA que golpeó el Levante hace un año, prestando toda la ayuda necesaria a la comunidad vecina de Valencia. La magnitud de la tragedia provocó que las principales instituciones aragonesas suspendieran de inmediato su actividad ordinaria, centrando sus miradas en lo que ocurría en las zonas más castigadas por las inundaciones.

El Gobierno de Aragón y las Diputaciones provinciales realizaron un despliegue humano y técnico sin precedentes. Cientos de profesionales integraron este contingente: bomberos, agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil, sanitarios, psicólogos y brigadas forestales. Este esfuerzo coordinado desde el servicio de emergencias 112 fue esencial para la gestión de la crisis, instalando el puesto de mando en la localidad de Catarroja.

Un gran despliegue coordinado

Así pues, desde este centro de mando y operaciones se organizó la gran operación de salvamento y ayuda. El batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con sede en Zaragoza, también participó activamente, siendo un pilar fundamental en las labores más complejas sobre el terreno.

La ola de solidaridad de los aragoneses fue impresionante. Numerosos ciudadanos se desplazaron a Valencia por iniciativa propia para ayudar, como por ejemplo gentes del campo que viajaron con sus propios tractores para la retirada de escombros y barro. Además, varias empresas de Aragón ofrecieron su asistencia sin ningún tipo de ánimo de lucro. El grupo Carreras envió camiones cargados de artículos de primera necesidad para los afectados.

La respuesta civil y empresarial

Otras compañías demostraron su compromiso social instalando infraestructuras. El grupo ARPA, por ejemplo, montó cocinas de campaña que sirvieron para dar de comer cada día a cientos de personas damnificadas y equipos de ayuda. Para canalizar los donativos, se activó la plataforma 'Aragón Solidario', canalizando y distribuyendo la ayuda económica de particulares, empresas e instituciones.

El impacto de la DANA en la comunidad aragonesa

La DANA también causó estragos en el propio territorio aragonés, donde los daños materiales pudieron superar los 20 millones de euros. Por su parte, el Gobierno autonómico ha garantizado que las ayudas económicas a los afectados se tramitarán con la máxima celeridad.

La virulenta tormenta y precipitaciones sembraron el caos en municipios de Teruel, principalmente en Montalbán o Olba, y en Zaragoza, Cimballa, Jaraba, Herrera o Villar de los Navarros fueron algunos de sus municipios más perjudicados. En Calatayud, la crecida del río Piedra causó destrozos en el Monasterio de Piedra, que reabrió al público el 22 de marzo.

Y aunque justo ahora ha pasado un año de la gran catástrofe, el presidente Jorge Azcón asistirá a los actos de homenaje. Esta tarde, a las 18:00, viajará a Valencia para asistir al funeral de Estado por las víctimas de la DANA que tendrá lugar en Valencia capital.