Verónica Echegui: El 'shock' de Amaral y nuevas reacciones de aragoneses célebres tras su prematura muerte

La repentina muerte de la aclamada actriz Verónica Echegui ha dejado una profunda conmoción en todo el país y, principalmente, en el mundo del arte. El pasado domingo 24 de agosto, Echegui falleció en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, víctima de un cáncer contra el que luchaba desde hace meses. La noticia sigue provocando una oleada de mensajes de pésame, homenajes y recuerdos, también provenientes de personalidades aragonesas del cine, la televisión y la música como estas.

Comenzando por la música, el grupo Amaral, uno de los mayores exponentes del pop en nuestro país, también ha compartido su desolación de manera pública. Desde su perfil de Twitter, la banda se ha declarado 'en shock', un sentimiento que resuena con el de miles de sus seguidores y colegas de profesión, quienes no podían dar crédito a tan trágica noticia.

"Una de las más bellas sonrisas de nuestro cine", según Larrodera

El célebre presentador de televisión Luis Larrodera fue uno de los primeros en reaccionar. A través de su perfil de Facebook, Larrodera ha expresado su dolor y recuerda que la actriz era una persona cercana y con una gran energía positiva. Rememorando el tiempo que compartieron durante la promoción de la película ‘Yo soy la Juani’, el comunicador lamentó la pérdida de "una de las más bellas sonrisas de nuestro cine".

El escritor y cineasta Luis Alegre también se ha sumado a las condolencias, expresando su profunda admiración por la intérprete. En una emotiva intervención en el programa 'Aquí y Ahora' de Aragón TV, Alegre sentenció: "La vamos a echar muchísimo de menos", un sentimiento que resume la tristeza de muchos que la conocían y admiraban su trabajo. Del mismo modo, la actriz y guionista zaragozana Marisol Aznar utilizó las redes sociales, en particular una historia de Instagram, para despedirse de su colega de profesión.

También ganó un Goya a Mejor cortometraje

La actriz de 42 años y natural de Madrid, ha recibido dos Goyas durante su corta carrera actoral. En 2006 recibió el Premio Goya por el film ‘Yo soy la Juani’, producción que la catapultó al éxito, y tras muchas otras nominaciones, en 2022, consiguió alzarse con un segundo cabezón. Entonces, la actriz descendiente del Nobel de Literatura José Echegaray sería premiada con el Premio Goya por ‘Tótem Loba’.

El galardón nada tenía que ver con sus dotes interpretativas. Echegui era premiada al mejor cortometraje de ficción en su debut como directora, guionista y coproductora. Entonces, le dedicó el premio a su expareja, el actor Álex García, quien "está absolutamente devastado" tras la inesperada noticia, según fuentes de ‘Tardear’ en Telecinco.

Pese a haber puesto punto y final a su relación de 13 años recientemente, en julio de 2023, varios medios informaron de que el actor no se separó en ningún momento del féretro en el Tanatorio de La Paz, en Madrid.