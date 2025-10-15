En versión aragonesa: así es 'el que se fue a Sevilla perdió su silla' que sustituye al mueble por el mayor depredador del Pirineo

La sabiduría popular, encapsulada en refranes y dichos, ofrece lecciones concisas sobre la condición humana y las reglas no escritas de la sociedad. Entre estas sentencias destaca una con raíces en el ámbito lingüístico del catalán aragonés: 'El puesto de la rabosa, el que se'n va ya no s'y posa'. Esta frase, que literalmente significa 'El puesto de la zorra, el que se va ya no se sienta en él', trasciende la simple imagen animal para erigirse como una severa advertencia sobre la pérdida de oportunidades y la imperiosa necesidad de compromiso.

En su esencia, el refrán se utiliza para subrayar una realidad incontestable: si alguien abandona un lugar, ya sea un cargo, una posición social o una oportunidad profesional, ese puesto queda vacante y, por la lógica de la competencia y la fugacidad de las circunstancias, no se puede garantizar el regreso. La acción de marcharse es definitiva en este contexto. La 'rabosa' (zorra) representa aquí no solo el hábitat o el nicho, sino la misma oportunidad, un espacio codiciado que será ocupado de inmediato por otro vigilante. Es un reflejo crudo y directo de la ley de la oferta y la demanda aplicada a la vida.

La firmeza contra la indecisión

Este refrán refleja la profunda sabiduría popular sobre la importancia de la acción y la celeridad. No se trata solo de la pérdida material del puesto, sino del coste de la indecisión. En un entorno donde las oportunidades son escasas o la competencia es feroz, la duda se paga con el desplazamiento. La comunidad que forjó este dicho entendía que la vacilación, el abandono temporal o la falta de compromiso con una posición abren automáticamente la puerta a terceros. Y es que una vez que el individuo se retira, pierde su derecho moral y práctico sobre la abandonada posición.¡

La aplicación de esta máxima en el mundo moderno es sorprendentemente actual. En el mercado laboral contemporáneo, caracterizado por su dinamismo y la constante rotación, la frase resuena con una fuerza renovada. Un puesto de trabajo, un proyecto de negocio o incluso una inversión se asemejan al 'puesto de la rabosa': si la persona decide 'marcharse' -ya sea al rechazar una oferta, tomar una excedencia o dudar demasiado en un momento crucial- el tren de la oportunidad sigue su camino, y otro pasajero estará listo para ocupar el asiento. La rapidez en la toma de decisiones y la lealtad al compromiso son las virtudes que exalta implícitamente este antiguo dicho.

Ecos universales: el paralelismo con 'Sevilla'

La universalidad de esta lección queda patente al encontrar su reflejo en otras culturas y lenguas. La propia tradición castellana cuenta con una advertencia casi idéntica, conocida y utilizada en toda España: 'Quien va a Sevilla pierde su silla'. Aunque el contexto de este último refrán puede variar, la premisa fundamental es la misma: el abandono, incluso por un periodo breve y con un fin lúdico o necesario, resulta en la pérdida de algo importante, en este caso, la silla o la posición de confort.

Ambos dichos, tanto el aragonés como el castellano, convergen en un mensaje único: la vigilancia y la presencia son condiciones inherentes a la posesión. Sugieren que el éxito y el mantenimiento de una situación ventajosa no dependen solo de la habilidad inicial, sino de la constancia y el compromiso. En esencia, 'El puesto de la rabosa' y 'Quien va a Sevilla' son dos caras de la misma moneda de la sabiduría popular, aconsejando al individuo a no dar nada por sentado y a estar siempre atento para aprovechar las oportunidades y, más importante aún, no dejarlas escapar. Su vigencia atestigua el valor imperecedero de la responsabilidad y la firmeza en la toma de decisiones vitales.