¿Volverá Pedro Sánchez a este encantador pueblo de los Pirineos por Navidad?

La innegable belleza del Pirineo aragonés ejerce un gran atractivo, especialmente durante el invierno, cuando la nieve cubre las montañas y las estaciones de esquí inician su temporada. Por esta razón, el entorno de tranquilidad y naturaleza que ofrece Aragón se convierte en un destino habitual para muchas figuras conocidas que buscan un refugio invernal.

Entre los mediáticos, Pedro Sánchez es una de las personalidades de nuestro país que aprecia tan majestuoso entorno. ¿Este invierno regresará por la zona pirenaica aragonesa para desconectar inmerso en su naturaleza? Pues muy probablemente sí, ya que justo hace un año pernoctó en Cerler junto a su esposa, Begoña Gómez, y antes, en 2018, el presidente eligió el valle de Benasque para disfrutar de unos días de descanso y practicar esquí.

Por qué este pueblo y no otro

Los motivos de su última elección son claros: el pueblo es reconocido por su ambiente acogedor y familiar, además de poseer un entorno natural precioso y contar con pistas de esquí de alta calidad.

Por otro lado, la localidad tiene otros atractivos significativos y actividades que la hacen destacar. Cerler ostenta el título de pueblo más alto del Pirineo aragonés, situándose a una altitud de 1.540 metros sobre el nivel del mar, según datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional. Pertenece al municipio de Benasque, ubicado en la comarca de la Ribargoza, en la provincia de Huesca, y no dispone de ayuntamiento propio.

La vida en el pueblo más alto

A pesar de que su población apenas alcanza los 400 habitantes, la localidad mantiene una economía importante y dinámica. Este potencial económico se debe, en gran medida, al auge de las actividades invernales desarrolladas en su estación y al atractivo general de la montaña, que impulsan el turismo. Cerler puede presumir, sin duda, de unas vistas espectaculares, con panorámicas a los picos más altos de la cordillera, incluyendo varios tresmiles emblemáticos como el Aneto y el Posets. Este entorno natural evoca una profunda sensación de paz y calma para sus visitantes.

El origen histórico de Cerler, cuyo nombre en patués es Sarllé, está documentado desde el siglo IX. No obstante, según la página web oficial de Benasque, la localidad permaneció como un conjunto de casas apiñadas y de difícil acceso hasta la década de 1970. Fue el gran auge de las actividades de invierno y el desarrollo asociado a la estación de esquí de Cerler lo que motivó la transformación de la zona. Sin embargo, su antiguo núcleo histórico se mantiene perfectamente conservado, sobreviviendo al desarrollo contemporáneo.

Patrimonio y naturaleza en estado puro

Dentro de este casco antiguo se encuentran varios edificios históricos de interés que pueden visitarse. Destaca la parroquia de San Lorenzo, cuya construcción combina forja, piedra, madera y pizarra. También se conservan casas nobles que datan del siglo XVI, así como otras construcciones todavía más antiguas, entre las que sobresale la Casa Cornel. Esta edificación fue la antigua residencia de Pedro Cornell.