La vuelta de Kílian Jornet a la cima española que coronó con tan solo cinco años: fue una “experiencia increíble”

Encadenó 177 cimas de más de 3.000 metros en solo ocho días. Hace solo dos años, Kílian Jornet definió el reto como una “experiencia increíble”. “Redescubrir así las cimas que ya no recordaba ha sido una experiencia espectacular y, por otro lado, una de las cosas más duras que he hecho nunca”, señalaba entonces en ‘Sports Aragón’.

Llegar a pie hasta las imposibles cimas de Monte Perdido o el Aneto solo lo hacen unos pocos, y el reconocido corredor de montaña es uno de los pocos que lo ha hecho en más de una ocasión. Y con solo cinco años, su primera vez, es claramente el único. Esta última, en octubre de 2023, tuvo además un especial significado para él. Fue su primera carrera tras una dura lesión que le impidió correr durante varios meses.

“Avanzar por todas estas aristas ha sido un placer "

“Después de recuperarme, empecé a plantearme diferentes proyectos y se me ocurrió encadenar las cimas de más de 3.000 metros de los Pirineos. Tenía esta idea en la cabeza pero no sabía si sería un reto posible o si suponía una locura. Después de consultarlo y dejarme aconsejar por personas que conocen muy bien los recorridos de los Pirineos, decidí hacerlo”, explicaba también Jornet en el mencionado diario.

En cada jornada de su ‘odisea pirenaica’ de ocho días sin descanso, el célebre catalán fue capaz de recorrer más de 40 cimas -unas 39 horas seguidas caminando- desplazándose en bici para enlazar algunos tramos. “Avanzar por todas estas aristas ha sido un placer y he disfrutado mucho de los recorridos. Había subido a estas cimas cuando tenía 13 años pero no las recordaba, y esto ha hecho que a nivel visual esta haya sido una experiencia muy intensa”, describía tras la hazaña el deportista de 37 años.

Se desvelan todos los detalles de su nuevo reto en E.E.U.U

Después de reencontrarse con los Pirineos y los imponentes parajes naturales que le han visto brillar, el también esquiador acumuló un total de 485,65 kilómetros recorridos, un desnivel de más de 43.000 metros y más de 155 horas de intensa actividad física. Ahora, tras el reto patrio y solo el de los Alpes después, el de Sabadell ha anunciado recientemente su siguiente proyecto deportivo: en solo unas semanas recorrerá los picos de casi 5.000 metros de altura de los ‘States of Elevation’, en Estados Unidos, también a pie o bici.

Hay que esperar a verle en acción, pero nadie duda en que Kílian Jornet lo abarcará con tanta solvencia y vibrante éxito como todas las carreras que ha realizado hasta la fecha. Pero este ‘Deportista de Alto Nivel’, que en la actualidad vive en Noruega, aporta mucho más: además de seguir explorando sus límites en deportes de riesgo, es fuente de inspiración de miles de personas por todo el mundo gracias a sus películas, libros y contenido digital.

Kilian, además, también se ha erigido como claro defensor de la lucha contra el cambio climático trabajando sin descanso para concienciar al planeta sobre la crucial importancia de proteger al medioambiente.