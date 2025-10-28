Un zaragozano que trabaja en el extranjero critica sin piedad a España: "Mi experiencia fue una miseria y una ruina"

Cada vez son más los casos de jóvenes españoles que optan por probar suerte alejados de nuestras fronteras. La falta de oportunidades en el trabajo, lo considerado como mala calidad de vida, los suelos bajos, los precios, la precariedad... son muchos los factores que han convertido esta emigración en algo 'normal'. Hay un sinfín de destinos que eligen estos jóvenes aspirantes a encontrar un puesto que se adecúe a sus expectativas económicas y de bienestar, y los más habituales son aquellos situados en Europa.

Un ejemplo muy representativo de ello ha sido la experiencia de de Jesús, un aragonés de 25 años que ofreció una entrevista para el periódico El Español. Está viviendo en Cork, Irlanda, donde está trabando en una escuela infantil. Según ha declarado, la principal razón por la que se marchó de España tuvo que ver con el dinero, llegando a calificarlo como "una ruina y una misera". El nacido en Zaragoza trabajó en el campo y en el sector hostelero, y no se quedó satisfecho con ninguno de ambos.

"En España no dejan trabajar al sector primario"

"En el campo ganaba cinco euros la hora plantando brócoli y coliflor. Estuve varios veranos y la verdad que es una barbaridad la explotación que es", manifestó. A partir de ahí, comenzó a hablar sobre cómo eran sus supervisores que, pese a están en un negocio con grandes capacidades de generan ingresos, aún seguían siendo trabajadores corrientes que a final de mes solo querían cubrir sus gastos más comunes.

"El campo no descansa, es un 24/7. Mis jefes estaban ahí todo el día trabajando para luego cubrir simplemente gastos. No eran personas ricas que vieras con un Ferrari, eran gente humilde que sobrevivía y poco más", argumentó. Sus palabras con respecto a ese sector laboral no terminaron ahí, ya que cargó contra el papel de la burocracia, el ministro de Agricultura y el poco cuidado que tiene el campo durante la época de altas temperaturas.

"Les ponen muchas trabas a la hora de plantar, con temas ecológicos y demás. Seguro que el ministro de Agricultura ha estudiado Derecho, o sea que no tienen ni puta idea y es el que pone las normas del campo. Por eso hay tantos incendios: no dejan trabajar al sector primario", recriminó.

"Es imposible, les cobran tantos impuestos que al final todo se hace en negro"

En cuanto a la hostelería se refiere, Jesús ha explicado que tampoco le fue mejor ahí. De hecho, se puede decir que fue incluso peor. Comenzó diciendo que "trabajé un verano entero sin librar ni un día. En agosto hice más de 300 horas, con jornadas de 10, 12 o incluso 14 horas diarias. Todo eso por unos 7 u 8 euros la hora", reveló. Pese a que no estaba teniendo un sueldo tan malo, este zaragozano estaba sufriendo una violación clara de un derecho como trabajador, el de cumplir con un horario legal que no supere la jornada completa.

No fue el único puesto que cubrió en el mundillo que ofrece alojamiento y comida a la clientela. Por ejemplo, menciona que estuvo empleado en un local en el que le despidieron "de un día para otro, sin explicaciones". Por otro lado, también cumplió con sus labores en un bar donde la que era su jefa le abonaba gran parte de su sueldo en negro, según sus propias palabras. "Si mi jefa cotizaba todas las horas, no le daban las cuentas. Es imposible, les cobran tantos impuestos que al final todo se hace en negro. Y así es como se multiplica la explotación laboral", criticó.

"Los sueldos en España no dan para vivir"

Dejando de lado lo que ya ha pasado a la historia, Jesús ahora tiene una nueva vida en Irlanda. Se graduó en magisterio, aunque no trabajó de ello en España , y ahora está en una guardería. Aún así, el zaragozano quiso hacer mención a las diferenciassalariales entre docentes españoles y irlandeses. "Aquí, los profesores están ganando mucho dinero, en torno a 50.000 o 55.000 euros al año en primaria. Allí en España es todo miseria", señaló. De nuevo centrando el foco en España, quiso destinarle unos segundos a la situación del sistema educativo, del cual ha asegurado que es un jaleo para todos.

“Cada gobierno que llega cambia la ley de educación. No puedes hacer un proyecto a largo plazo si a los cuatro años lo cambian todo. Necesitamos un pacto educativo y basarnos en el informe Delors, que marcaba los puntos clave de la educación”, arrojó. En resumidas cuentas, todos los españoles tendrán problemas para emprender, serán explotados y sus sueldos serán una miseria con los que no podrán vivir, como así explicó Jesús para el medio. Finalmente, el aragonés concluye su entrevista con un tajante "al final, muchos jóvenes no vemos otra salida que marcharnos".