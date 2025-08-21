“Hoy duermo en el calabozo”: un hombre mata a su casera tras una discusión en Avilés

La ciudad asturiana se encuentra conmocionada tras el asesinato de Noelia González Gutiérrez, una empresaria local de 45 años, propietaria de la peluquería canina Animalhadas. La mujer fue hallada sin vida en la cocina de su vivienda el pasado lunes 18 de agosto, poco antes de las 22:30 horas. El principal sospechoso es I.M.C., un camarero de una sidrería de la zona que residía como inquilino en el domicilio de la víctima.

Según fuentes policiales, el cuerpo de Noelia fue descubierto por su pareja, quien alertó de inmediato a los servicios de emergencia. La víctima presentaba signos evidentes de violencia, y los primeros indicios apuntan a una agresión fatal tras una discusión doméstica.

La Policía Nacional procedió a la detención de I.M.C. en un bar del barrio de La Folleca durante la mañana del martes. Testigos aseguran que el hombre, sin oponer resistencia, pronunció la frase: “Hoy duermo en el calabozo”, antes de acogerse a su derecho a no declarar.

El detenido, que había llegado al domicilio tras una ruptura sentimental, mantenía una relación estrictamente arrendataria con la víctima. Las autoridades han descartado preliminarmente que se trate de un caso de violencia de género, al no existir vínculos afectivos ni antecedentes de conflicto entre ambos.

La investigación, dirigida por el juzgado de instrucción de Avilés, continúa abierta. El fiscal ha previsto la comparecencia del sospechoso ante el juez el próximo viernes 22 de agosto. Mientras tanto, el cuerpo de la víctima ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Oviedo para la realización de la autopsia, cuyos resultados serán determinantes para esclarecer las circunstancias exactas del crimen.