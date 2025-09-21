Impactante accidente en Gijón: un tren embiste a una vaca que parió al instante y tras ello aparece un cadáver

Un tren de cercanías haarrollado en Gijón a una vaca que estaba gestando en las inmediaciones de La Fontaciera, a las afueras de la ciudad. El impacto no solo mató al animal adulto, sino también a una de las terneras que llevaba y dejó con vida a la ternera recién nacida, bautizada como “Milagros”, que quedó abandonada sobre las vías.

La Guardia Civil acudió al lugar para asistir tras el suceso y rescatar a la cría, mientras se verificaba que no hubiese otros daños materiales ni lesiones personales. Pero al inspeccionar la zona, los agentes hicieron otro hallazgo inesperado: el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición. Se estima que llevaba fallecido alrededor de cuatro meses.

Las primeras hipótesis apuntan a que se trataría de una persona sin hogar que podría haberse bajado del tren en el apeadero de Pinzales para pasar la noche en una nave abandonada cercana al lugar del accidente. Las autoridades barajan que la muerte no fue violenta, sino que pudo deberse a causas naturales, aunque el estado del cuerpo y el tiempo transcurrido complican la investigación.

El suceso ha generado sorpresa y consternación local, tanto por el raro hecho de que la vaca diera a luz al impactar como por el descubrimiento del cuerpo humano. Se ha iniciado una investigación oficial para esclarecer todas las circunstancias: cómo ocurrió exactamente el accidente, el estado de la vía y los animales, así como la identidad de la persona fallecida y las posibles causas de su muerte.