La Policía Local de Gijón detiene a un hombre de 27 años tras haber escalado una grúa y robar las matrículas de varios coches

La intervención policial ocurrió este domingo en la calle Les Cigarreres, donde los agentes lograron convencer al joven de 27 años para que bajara de la grúa de construcción sin necesidad de activar servicios de emergencia adicionales. Durante el operativo, descubrieron que el detenido había robado varias matrículas de coches que fueron halladas en la base de la estructura.

Una resolución pacífica

La habilidad negociadora de los policías locales permitió resolver el conflicto en poco más de treinta minutos, evitando que la situación escalara y generara riesgos mayores. Vecinos de la zona elogiaron la actuación policial, que combinó firmeza en el cumplimiento de la ley con un enfoque humanitario hacia el individuo.

El detenido, que no presentaba lesiones, fue trasladado a dependencias policiales donde deberá responder por los presuntos delitos de hurto y desobediencia a la autoridad. Las investigaciones continúan para determinar los motivos que llevaron al joven a protagonizar este insólito episodio en plena ciudad.