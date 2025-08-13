Un total de 12 incendios activos en Asturias: el avance del fuego preocupa en Cangas de Narcea

Doce incendios forestales permanecían activos a última hora de la noche en Asturias, donde preocupa especialmente el declarado en las inmediaciones del santuario de El Acebo, en Cangas del Narcea, concejo del suroccidente asturiano limítrofe con León en el que el fuego llegó a poner en peligro algunas aldeas. Así informaba EFE.

Según el consejero de Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo, aunque "parece que ya no hay peligrosidad para los pueblos, el incendio avanza y hay que poner todos los medios y extremar la precaución". Este incendio declarado en la parroquia de Limés durante la tarde llegó a acercarse a varias aldeas, lo que llevó al Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) a retirar los dos helicópteros que estaban ayudando en la extinción de los fuegos declarados en la provincia de León y a movilizar una veintena de bomberos del parque de Cangas del Narcea.

Tres empresas forestales también se desplazaron hasta la zona, al igual que una quincena de guardias civiles, número que podría incrementarse a lo largo de la noche si es preciso desalojar alguna de las aldeas más cercanas al incendio, ha señalado el consejero. Los vecinos también están colaborando "intensamente" para perimetrar los pueblos más cercanos a las llamas y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea está en contacto permanente con los servicios de extinción y enviando información sobre los pueblos.

Éste no es el único motivo de preocupación en Cangas del Narcea, ya que el incendio declarado hace días en Villablino, en la vertiente leonesa, se encuentra en las cercanías Genestoso, hasta donde se han desplazado varios bomberos del SEPA. Otro incendio que preocupa, según el consejero, es el declarado en el concejo vecino de Allande, en la zona de Lago, aunque bomberos, empresas forestales y guardería han logrado estabilizarlo.

Además, hay incendios en los concejos de Belmonte de Miranda, Allande, Coaña, Gozón, Llanes, Mieres, Parres, Quirós, Cabrales y Cangas de Onís, algunos de ellos ya en fase de revisión. El SEPA ha instalado un puesto de mando avanzado en la capital de Cangas del Narcea para seguir la evolución de estos incendios y ha decidido dejar los dos helicópteros de Bomberos de Asturias en la cercana base de Tineo para que puedan actuar con mayor agilidad.

En cuanto a la posibilidad de que Asturias recabe el apoyo de medios estatales, el consejero ha señalado que la BRIF con base en Tineo está actuando en Orense y León y que ésta debe priorizar su trabajo en función de la peligrosidad que el fuego tenga para las personas. Si al final el incendio de Cangas del Narcea se considera prioritario, la brigada forestal se pondrá a su disposición, ha señalado Calvo, que ha incidido en que mañana volverá a analizarse la situación y que si está disponible, contará con ella.

El Gobierno asturiano elevó a las 17:21 del nivel cero al uno el Plan de Incendios Forestales del Principado (INFOPA) dado el incremento de incendios forestales registrados en distintos puntos del interior del Principado, la cercanía de los fuegos de León y la peligrosidad que entrañaba el declarado en el puerto de El Acebo.