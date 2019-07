¿Cómo sobrevivir al todo incluido de los hoteles?

Los bufets libres son la perdición, platos suculentos a los que nadie es capaz de renunciar. Estos son los consejos para no volver de un «todo incluido» con 20 kilos de más: debe icorporar las proteínas en el desayuno.

Evite los zumos de fruta y opte por las piezas enteras. Comience cada comida y cena por un gran plato de ensalada con base de hojas verdes. Manténgase hidratado con al menos 30 ml de agua al día por 1 kg de peso.

Si prescindir de alcohol no entra en sus planes, deje la caña y la copa de vino para tomarlas solamente entre las comidas. Elija platos nuevos cada día, no intente probar un poco de todo. Evite salsas, pueden duplicar el aporte calórico del plato.

No se salte las comidas, lleve los tentempiés saludables a las excursiones, para no tener que improvisar. Además, le animo a que prepares us propia lista de buenos propósitos para este verano. Está comprobado que dejar los objetivos por escrito ayuda a conseguirlos.