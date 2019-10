Bajo conocimiento de la Urología (II)

Para proseguir con el artículo sobre el bajo conocimiento de la especialidad de Urología, vamos a seguir exponiendo algunos datos sobre algunas de las patologías urológicas más frecuentes. La prevalencia de la disfunción eréctil en Europa se estima en el 50% de los hombres sexualmente activos de 50 años o más. Sin embargo, el tema sigue siendo un tabú que conduce a malentendidos e ignorancia. El 75% de los sondeados no conocía la proporción aproximada de hombres que sufren de disfunción eréctil en su país. El cáncer de testículo es el tipo más común de cáncer que afecta a los hombres más jóvenes. Sin embargo, los resultados de la encuesta indicaron que solo el 18% de los hombres preguntados sabían que los hombres de 16 a 44 años tienen el mayor riesgo. El conocimiento es bajo en toda Europa, pero en la encuesta se encontraron diferencias significativas; sólo el 10% de los encuestados de España conocen el grupo de edad en riesgo en comparación con el 27% en el Reino Unido. El conocimiento de los síntomas es un factor determinante en el diagnóstico temprano de afecciones urológicas. La mayoría de las muertes en cánceres masculinos ocurren porque la mayoría de los hombres no abordan sus afecciones a tiempo. A pesar de esto, continúan ignorando sus síntomas y retrasan sus visitas a sus médicos. La encuesta revela que el 43% de las personas no acudiría a su médico de inmediato si notan sangre en la orina; el 23% tardaría más de un mes si sufriera una necesidad frecuente de orinar; el 28% esperaría más de una semana si sufriera ardor o dolor al orinar; y sólo el 17% de los encuestados asocia el dolor en la parte inferior del abdomen con un problema grave. Las enfermedades urológicas son extremadamente comunes; causan muchas molestias y, a veces, pueden poner en peligro la vida. Es hora de que Europa cambie su actitud hacia la urología e invierta en campañas educativas para aumentar el conocimiento urológico y romper tabúes.

