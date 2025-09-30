La AEMET eleva al riesgo extremo Ibiza y Formentera por las lluvias torrenciales

Las lluvias torrenciales que han caído sobre las Pitiüses en las últimas horas han puesto en jaque a la población y a los servicios de emergencias.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a alerta roja el aviso por precipitaciones extremas, después de que la isla de Eivissa llegara a registrar hasta 200 litros por metro cuadrado en solo dos horas, según confirmó el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, tras la reunión del comité técnico.

El temporal ha dejado un escenario de inundaciones generalizadas, cortes de carreteras, suspensión de clases y serios problemas en el aeropuerto, donde la acumulación de agua está provocando retrasos en vuelos de salida y llegada.

Además, numerosos vecinos han visto cómo sótanos, bajos comerciales y garajes quedaban anegados en cuestión de minutos.

Movilización de la UME

La gravedad de la situación ha llevado a las autoridades a solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuyos primeros efectivos ya se encuentran en tránsito hacia las islas.

Gárriz ha señalado que la principal preocupación son las personas atrapadas en sótanos o ascensores debido a la subida repentina del agua.

De manera paralela, la Dirección General de Emergencias e Interior ha activado la situación operativa 2 (SO-2) del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Inunbal) en Eivissa, lo que supone un refuerzo de medios y coordinación para hacer frente a los efectos del temporal.

Carreteras y clases suspendidas

El Ayuntamiento de Eivissa ha anunciado el cierre de la carretera E-10 a causa de las inundaciones registradas en varios tramos. A través de sus canales oficiales, ha pedido a la población que evite los desplazamientos mientras dure el episodio de fuertes precipitaciones.

La Conselleria de Educación del Govern balear, por su parte, ha informado de la suspensión de las clases en horario de tarde en todos los centros educativos de Eivissa y Formentera, una medida tomada para garantizar la seguridad de alumnos y docentes ante la persistencia del mal tiempo.

Protección Civil alerta a la población

A mediodía, Protección Civil-112 envió un mensaje de alerta directamente a los teléfonos móviles de la ciudadanía, advirtiendo del riesgo de inundaciones y recomendando no salir de casa salvo por necesidad .

Entre las medidas de seguridad señaladas, se instó a la población a no acercarse a torrentes ni zonas bajas y, en caso de entrada de agua en viviendas, refugiarse en plantas superiores.

Según explicó Gárriz, aunque en un primer momento parecía que el temporal podía remitir, la intensidad de las lluvias creció de manera inesperada hacia las 12.30 horas, momento en el que se registró el mayor pico de precipitaciones.

Los equipos de emergencia, desbordados

Los equipos de bomberos, policía local y personal de emergencias trabajan sin descanso desde primeras horas de la mañana para responder a las decenas de incidencias notificadas.

A pesar de que la previsión apunta a una disminución gradual de las lluvias a lo largo de la tarde, la situación sigue siendo crítica en diversos puntos de las Pitiusas.