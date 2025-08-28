Baleares tiene el castillo hinchable para adultos más grande de España

En s’Illot, un rincón habitualmente asociado al relax junto al mar, acaba de abrir sus puertas una propuesta tan inesperada como divertida: un castillo hinchable gigante pensado no solo para niños, sino también para quienes ya peinan canas y no renuncian a saltar como cuando eran pequeños.

Se trata de Mega Jump Park, una instalación de más de 5.000 metros cuadrados que combina colchonetas, túneles inflables, obstáculos y una dosis de adrenalina que sorprende incluso a los más escépticos.

Lo que a primera vista parece un parque infantil termina revelándose como una experiencia mucho más exigente de lo que cabría imaginar. Correr, trepar, mantener el equilibrio y volver a impulsarse una y otra vez supone un esfuerzo físico comparable a una sesión de entrenamiento cardiovascular. Y todo, disfrazado de juego.

Entrada por 16 euros

La entrada cuesta 16 euros e incluye 90 minutos de actividad, suficientes para descubrir que el tiempo pasa volando… aunque los músculos terminen recordándolo al día siguiente. El recinto está dividido en tres áreas principales: zona de descanso (para recuperar fuerzas tras los inevitables “sprints” de energía), recorrido competitivo 1 contra 1 (una especie de circuito “Ninja Warrior” donde dos participantes se enfrentan en pistas paralelas) y la colchoneta central, el gran corazón del parque, donde niños y adultos comparten espacio en un caos divertido de saltos y carreras.

Quienes lo han probado coinciden en que es una experiencia sorprendentemente intensa. “Aguantamos apenas diez minutos en el recorrido antes de necesitar un respiro”, reconocen algunos visitantes con una sonrisa, entre agujetas y carcajadas.

Una espacio exclusivo de adultos

El proyecto es idea del empresario alemán Markus Breisch, propietario también del edificio que en su día albergó la discoteca Dhraa en Portocristo. Breisch ha explicado que el parque de s’Illot permanecerá abierto hasta finales de septiembre y que después se trasladará a Palma, donde se prepara una nueva versión con un detalle diferenciador: un espacio exclusivo para adultos.

La intención es ofrecer a quienes prefieren saltar sin preocuparse de chocar con escolares hiperactivos la posibilidad de disfrutar con mayor comodidad. “El objetivo es que todo el mundo pueda divertirse a su ritmo, desde familias con niños hasta grupos de amigos que buscan algo distinto”, señala el impulsor del proyecto.

Aunque no hay reglas oficiales estrictas, entre los adultos que ya se han lanzado a probar la experiencia circula un decálogo no escrito: los niños no son bolos: nunca se empujan ni se derriban; si hay que caer, mejor hacerlo al vacío que sobre un menor y por último, en los túneles inflables, lo correcto es avanzar siempre hacia adelante y jamás retroceder, para evitar choques.

El sentido común, mezclado con el humor, se convierte en la mejor guía para disfrutar del parque sin percances.

Horarios y ubicación

Para esquivar el calor del verano, el Mega Jump Park abre de 18 a 23 horas todos los días. A la entrada se entregan unos calcetines antideslizantes de colores: quizá poco estilosos, pero imprescindibles para evitar resbalones.

La instalación se encuentra en s’Illot, Cala Morlanda, Camí de la Mar, junto al Hotel Playa Moreia, en la isla de Mallorca. Un lugar donde, por unas horas, cualquiera puede volver a sentirse niño… con el añadido de que al día siguiente las agujetas recordarán que la diversión también cuenta como ejercicio.