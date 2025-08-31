La cara oculta del lujo en Ibiza: varios testimonios alertan sobre ofertas millonarias y excesos en fiestas privadas

Ibiza vuelve a estar en el punto de mira por motivos que van más allá del ocio veraniego. Aunque la isla pitiusa es conocida por su oferta cultural, natural y gastronómica, y por atraer cada año a miles de visitantes, también lo es por un ambiente nocturno de alto nivel económico donde no todo es tan glamuroso como parece.

El programa televisivo TardeAR ha abordado recientemente este fenómeno con el testimonio de Cynthia Ferrándiz, una joven que trabaja como chica de imagen en eventos de lujo y que ha puesto sobre la mesa una realidad cada vez más comentada en ciertos círculos: el lado más opaco del ocio nocturno de Ibiza.

Según ha relatado Ferrándiz, que reside en Alicante y trabaja ocasionalmente en la isla durante la temporada alta, es habitual recibir propuestas que trascienden lo profesional. “Me ofrecieron 10.000 euros por pasar una semana en una mansión con otras chicas, pero dije que no”, ha declarado.

Intercambio de dinero por favores sexuales

La joven ha subrayado que algunas de estas ofertas incluyen directamente intercambio de dinero por favores sexuales, en un entorno donde la presencia de figuras con alto poder adquisitivo y el consumo de sustancias forman parte del escenario.

“No es fácil decir que no cuando te ofrecen cantidades tan altas”, ha afirmado, y ha advertido que es fundamental estar bien asesorado y mantener la firmeza para no caer en dinámicas que pueden resultar peligrosas o incluso delictivas.

Ferrándiz ha compartido además un hecho especialmente impactante que, según su testimonio, presenció personalmente: “Una mañana, después de una fiesta, apareció un cuerpo en la piscina. Llamaron a la Policía de inmediato”. Aunque no han trascendido más detalles sobre este supuesto suceso, el simple hecho de mencionarlo ha generado inquietud.

Fiestas en mansiones o villas privadas

El testimonio también se refiere a las actuaciones policiales que, de forma periódica, se producen en la isla en respuesta a fiestas privadas organizadas al margen de la legalidad. “De repente llegan dos o tres coches de Policía. Aunque intentan proteger la privacidad de los asistentes, al final se filtra dónde son las fiestas y acaban interviniendo”, ha añadido.

Este tipo de fiestas suelen tener lugar en mansiones o villas privadas, muchas de ellas alquiladas durante el verano por grandes sumas de dinero. Según ha denunciado la joven entrevistada, es precisamente en estos espacios donde se concentran comportamientos de riesgo que a menudo quedan fuera del alcance público.

Ibiza se enfrenta así al desafío de seguir siendo un destino de prestigio internacional sin permitir que el ocio se convierta en un entorno sin control. La seguridad, la legalidad y la protección de las personas que trabajan o participan en este tipo de eventos son cuestiones que ya han sido abordadas en diversas ocasiones tanto por las fuerzas de seguridad como por las instituciones locales.

Un fenónemo complejo

En los últimos años, la presión vecinal y la intervención de las autoridades han conseguido poner coto a algunas prácticas, aunque persisten los espacios de sombra, especialmente en zonas aisladas y fiestas privadas sin licencia.

Mientras tanto, el testimonio de Ferrándiz vuelve a poner el foco sobre un fenómeno complejo: el de un turismo de lujo que, en ocasiones, arrastra consigo un submundo poco visible pero real.

Con la temporada alta todavía en marcha, las autoridades continúan atentas a los excesos que puedan derivarse de este modelo de ocio exclusivo. Las investigaciones sobre actividades ilícitas relacionadas con fiestas privadas se han intensificado, y desde los cuerpos de seguridad se hace un llamamiento a denunciar cualquier irregularidad. El objetivo: proteger a trabajadores, turistas y residentes de una cara de Ibiza que dista mucho del paraíso que proyectan las postales.