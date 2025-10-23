La ciudad de Baleares que merece una visita en octubre: un caso histórico de cuento y gastronomía increíble

Entre las joyas del Mediterráneo, Ciutadella de Menorca destaca por su elegancia discreta y su capacidad para enamorar sin estridencias. Situada en el extremo occidental de la isla, la antigua capital menorquina combina historia, mar y carácter como pocos lugares en el archipiélago balear.

Cuando llega octubre, la ciudad se transforma: el calor intenso se atenúa, los turistas regresan a sus países y el ritmo pausado, tan propio del estilo menorquín, vuelve a ocupar las calles empedradas. Es el momento ideal para descubrir su auténtica esencia.

El casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural, es el corazón palpitante de Ciutadella. Cada piedra parece narrar un fragmento de su pasado. Los palacios de piedra caliza, las plazas nobles y los calles estrechas conservan el legado de cuando la ciudad fue sede del poder político y religioso de Menorca.

Caminar por la calle Ses Voltes, con sus arcadas medievales y pequeños comercios tradicionales, es retroceder en el tiempo. La imponente Catedral de Santa María, levantada sobre una antigua mezquita en el siglo XIV, representa el mejor ejemplo de gótico catalán en la isla y recuerda el peso histórico de la ciudad en el Mediterráneo.

Contraste entre la ciudad antigua y la moderna

El trazado urbano aún conserva la huella de sus murallas. La Contramurada, que delimita el centro, actúa hoy como un paseo que permite observar el contraste entre la ciudad antigua y la moderna.

En su interior se alza la majestuosa Plaça des Born, una amplia explanada que resume el espíritu de Ciutadella. En su centro, un obelisco de 22 metros recuerda la heroica defensa frente al ataque turco de 1558, símbolo del carácter resistente y orgulloso de los menorquines.

A su alrededor, edificios como el Ayuntamiento, el Palacio Salort o el Torre Saura muestran la nobleza arquitectónica de la antigua capital.

Ciutadella iStock

Pero Ciutadella no solo vive de su historia. Su puerto natural, uno de los más pintorescos de las Baleares, es hoy un espacio de ocio y gastronomía que mantiene intacto su encanto marinero.

Refugio de pescadores y comerciantes

Antiguo refugio de pescadores y comerciantes, el puerto es ahora escenario de agradables cenas junto al mar. Degustar una caldereta de langosta, unas almejas al estilo menorquín o un pescado fresco mientras el sol se oculta tras el horizonte es uno de los mayores placeres que ofrece la ciudad.

El otoño revela una Ciutadella más íntima. En sus talleres artesanales y en el mercado central aún se respira el espíritu de comunidad. El Museo Municipal del Bastión de Sa Font permite comprender la evolución histórica y arqueológica de la isla, con piezas que van desde la prehistoria hasta la época moderna.

Aunque en junio la ciudad se llena de vida con las fiestas de Sant Joan, con sus caballos y su ambiente festivo, octubre ofrece una versión más reposada, ideal para quienes buscan conocer la Menorca más auténtica.

Más allá de la ciudad, los alrededores de Ciutadella son un mosaico de naturaleza mediterránea. Los muros de piedra seca, los caminos rurales entre olivares y los paisajes costeros componen una estampa de serenidad. Muy cerca, calas como Es Talaier, Macarella o Algaierens permiten disfrutar de un último baño otoñal en aguas turquesas. En esta época, las playas se vacían y solo quedan el sonido del mar y el perfume del romero flotando en el aire.

Ciutadella en octubre es un regalo: un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde cada rincón cuenta una historia y donde la calma es el verdadero lujo. Es la Menorca más pura, la que se saborea despacio y se recuerda siempre.