¿Cuántas veces ha sido Récord Guinness las Islas Baleares? Estos fueron sus mayores protagonistas

Lograr un Récord Guinness no necesariamente tiene que suponer realizar supone imposibles. En ocasiones, es suficiente con una buena idea, un poco de creatividad y ser el primero en ejecutarla. Algunos se enfocan en correr distancias inalcanzables o levantar más peso que nadie; otros, sin embargo, han conseguido ingresar al célebre libro por razones tan extraordinarias como juntar a la mayor cantidad de individuos disfrazados de personajes de una serie o hacer el número máximo de bocadillos en una hora. En realidad, el límite está más en la imaginación que en el esfuerzo físico. Los récords revelan que la línea divisoria entre lo admirable y lo absurdo puede resultar tan delgada como cautivadora.

Si se hace énfasis en uno de los archipiélagos de España, en el balear por ejemplo, el último Récord Guinness que se viene a la cabeza es el que consiguió Guillem Ignasi Bauzá, un joven que reunió 263 botes de patatas fritas de la marca 'Pringles' durante quince años. A partir de ahí, se consagró como la segunda persona en el mundo en tratar de completar ese registro.

12 días pedaleando sobre una bicicleta estática en la playa

Por otro lado, hay que ir hasta el 2020 para conocer a otro ganador, aunque este no fue español. Durante el mes de junio, con la pandemia al rojo vivo, el empresario inglés Ben Miles fue reconocido por pedalear durante más de doce días seguidos sobre una bicicleta estática en la playa de Son Mar, en Mallorca. Lo consiguió en 'The Solution for Pollution', evento que tenía como objetivo ilustrar a la gente sobre los problemas medioambientales que existen en todo el planeta. Como curiosidad, cabe destacar que, al final del día, le pidió matrimonio a su pareja.

En mayo de 2018, alrededor de 900 personas batieron el récord de reanimación cardiopulmonar; todos ellos fueron ayudados por unos 500 militares. Ocurrió en el Palma Arena, y lo acontecido tenía como objetivo ilustrar a los habitantes sobre cómo es la manera correcta de actuar en un espacio público cuando se manifiestan este tipo de problemas de salud.

El récord que fue superado solo a los 18 minutos

A finales de junio de 1993, en las pistas de baloncesto del Pla de Na Tesa se jugó el que hasta ese momento fue el partido con más duración de todos. 26 horas, 12 minutos y 41 segundos fueron registrados, aunque el Récord Guinness fue superado, tan solo, a los 18 minutos.

Biel Bennàssar Roig fue reconocido por una hazaña que nunca antes había hecho nadie en el mundo. Él captó la fotografía analógica más grande del mundo; se estima que sus medidas eran de 400 metros cuadrados. En ella se podía ver a las Islas Baleares desde el cielo, y su efecto llegó a dejar sin palabras a Don Juan Carlos I, monarca de España por aquel entonces (1992).

Casi un día entero corriendo sobre una cinta

En 2007, el Palau d'Esports de Son Moix protagonizó oro Récord Guinness. En un evento solidario que estuvo liderado por Projecte Home, más de 3.100 voluntarios participaron en una carrera cuyo lema era decir 'No a la droga'. Por otro lado, el atleta Miquel Capó logró reunir a varios espectadores en el polideportivo de Sa Pobla, donde consiguió un récord que duró nada más y nada menos que casi 24 horas (solo se quedó a cinco minutos). Recorrió 247'5 kilómetros sobre una cinta para mostrar su compromiso con los desafortunados que tienen que hacerle frente a la esclerosis múltiple.