La DANA Alice amenaza Baleares con lluvias intensas y persistentes este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso por lluvias muy fuertes y persistentes que se espera afecten desde última hora de mañana miércoles hasta al menos el domingo al tercio este peninsular y a las Islas Baleares.

Este fenómeno corresponde a la DANA Alice, la primera de gran impacto de la temporada, que promete registrar precipitaciones significativas, especialmente en zonas litorales y prelitorales del sur de Valencia y norte de Alicante, alrededor del cabo de la Nao.

El organismo estatal ha señalado que estos chubascos podrían dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas, afectando zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de la situación es elevado.

Según AEMET, la vaguada atlántica con una masa fría asociada en niveles medios penetrará por el oeste peninsular durante el miércoles y avanzará hacia el este, conformando varios vórtices en su seno durante los siguientes días, dando lugar a la DANA Alice.

Un anticiclón potente

En superficie, la presencia de un potente anticiclón al norte propiciará un flujo del este y nordeste con recorrido marítimo que aportará abundante humedad a la fachada mediterránea.

Esta configuración sinóptica será bastante estacionaria, generando un bloqueo que mantendrá las condiciones adversas durante varios días. Se esperan precipitaciones muy fuertes y persistentes que afectarán principalmente al tercio este peninsular y a Baleares.

Por días, AEMET detalla que los primeros chubascos se registrarán a última hora del miércoles en el este de Castilla-La Mancha y en interiores de la Comunidad Valenciana.

Las Pitiusas: en riesgo a partir del jueves

A partir del jueves, las lluvias se extenderán a las zonas litorales de Cataluña y Comunidad Valenciana, así como a Ibiza y Formentera, Murcia, la mitad oriental de Andalucía y el sur de Castilla-La Mancha, sin descartarse en otras zonas de interior de Cataluña y del Sistema Central.

Estos chubascos estarán acompañados de tormentas y podrán alcanzar intensidad fuerte, incluso localmente muy fuerte, especialmente en torno al cabo de la Nao.

El viernes, las precipitaciones perderán extensión, quedando concentradas en el sudeste peninsular, aunque no se descarta que puedan afectar al resto de Alborán y a las Baleares, con intensidad localmente muy fuerte en los alrededores del cabo de La Nao y del cabo de Palos.

Un fin de semana inestable

Durante el fin de semana, se espera que continúe la situación de inestabilidad en niveles medios y altos, con vientos húmedos en superficie. Se prevé que la intensidad de las precipitaciones disminuya a partir del domingo, aunque los chubascos más intensos —localmente muy fuertes— serán más probables entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro, pudiendo alcanzar también el interior de la Comunidad Valenciana, el sudeste de Aragón, el este de Murcia y Baleares.

AEMET ha advertido de la alta incertidumbre en la posición exacta de Alice y su interacción con los flujos en superficie, lo que determinará las zonas con mayor adversidad en cada jornada.

Mantenerse informado

Por ello, las autoridades meteorológicas recomiendan un seguimiento constante de las actualizaciones de predicciones y avisos durante los próximos días, así como extremar las precauciones, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones y desbordamientos de arroyos.

Con la llegada de la DANA Alice, se insta a la población a mantenerse informada y a atender las indicaciones de los servicios de emergencias, ya que las precipitaciones intensas podrían generar complicaciones importantes en el tránsito, la agricultura y la vida cotidiana en las regiones afectadas.