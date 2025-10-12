La DANA Alice atrapa a la presidenta del Govern de Baleares en un avión en el aeropuerto de Ibiza

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, junto al director de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, y su equipo técnico, han quedado atrapados este domingo en el interior de un avión en el aeropuerto de Ibiza debido a las severas condiciones meteorológicas provocadas por la DANA Alice.

La delegación había aterrizado en la isla para participar en el comité técnico convocado en el Parque Insular sa Coma, pero la intensidad del temporal les impidió desembarcar de la aeronave de forma segura.

Ante la imposibilidad de abandonar el avión, las autoridades decidieron mantener la conexión con el Comité Técnico Asesor desde el propio aparato, transformando la cabina en un centro de mando improvisado para coordinar la respuesta a la emergencia meteorológica. Esta situación inusual se produjo mientras la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantenía activado el aviso naranja por lluvias y tormentas en las Pitiusas, con previsión de precipitaciones acumuladas de hasta 40 milímetros en una hora.

Emergencias activa protocolos especiales

El servicio de Emergencias 112 había alertado previamente sobre las precipitaciones acompañadas de granizo que estaban afectando significativamente a la isla de Ibiza durante la mañana del domingo. La Aemet extendió la alerta naranja al sur de Mallorca y la sierra de Tramuntana, manteniendo el aviso hasta las 18:00 horas ante la persistencia de las condiciones adversas generadas por la depresión aislada en niveles altos.

La presencia de la presidenta y su equipo directivo en el aeropuerto ibicenco respondía a la necesidad de coordinar in situ las medidas de protección civil ante el empeoramiento de la situación meteorológica. Sin embargo, la evolución rápida del temporal obligó a adaptar los planes iniciales y desarrollar la reunión de coordinación desde las limitadas instalaciones del avión, demostrando la gravedad de las condiciones externas.

Las autoridades mantienen la vigilancia extrema ante cualquier cambio en la evolución meteorológica, mientras continúan las labores de protección a la población y la evaluación de daños en las zonas más afectadas por las lluvias torrenciales.