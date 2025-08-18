El destino de España que está entre los favoritos de los famosos para pasar sus vacaciones

El verano 2025 vuelve a mostrar cómo las celebrities nacionales e internacionales eligen destinos de ensueño para desconectar, descansar y compartir sus momentos más especiales con sus seguidores. Entre todos ellos, Menorca se ha colado como uno de los lugares más visitados, consolidándose como la isla española favorita de los famosos para pasar las vacaciones estivales.

La creadora de contenido Laura Escanes, junto a su hija Roma, mantiene la tradición de veranear en la isla balear, donde ha posado un año más en sus pintorescas calles. En esta ocasión, Escanes ha viajado acompañada de su pareja, el esquiador Joan Verdú, y sus amigos, la influencer Gemma Pinto y el piloto de MotoGP Marc Márquez. El grupo ha compartido momentos de relax en las calas menorquinas, uno de los paraísos más demandados del Mediterráneo.

Pero Menorca no ha sido el único destino elegido por los rostros conocidos este verano. Otras latitudes exóticas han seducido a varias celebrities. Tamara Falcó e Isabel Preysler han puesto rumbo a Maldivas, donde disfrutan de playas paradisíacas y resorts de lujo en compañía de Íñigo Onieva. Madre e hija han mostrado en redes su complicidad con looks coordinados, en imágenes que destilan elegancia y serenidad.

Las primeras vacaciones de Plex y Aitana

En el sudeste asiático, Bali se ha convertido en el epicentro vacacional de varias personalidades. Allí, la cantante Aitana y su pareja, el creador de contenido Plex, han compartido sus primeras vacaciones juntos, siempre rodeados de su grupo de amigos y muy cercanos a los fans que los reconocen en la calle. El actor Álex González y la doctora Camila Rojido también han escogido la isla indonesia para celebrar el 45 cumpleaños del intérprete, tras haber optado por Ibiza en el verano anterior.

Otro de los destinos estrella este año es Japón, que ha acogido a diferentes caras conocidas. La periodista Sara Carbonero ha recorrido Tokio entre visitas a museos, paseos urbanos y lecturas literarias, como El expreso de Tokio, de Seicho Matsumoto.

La presentadora Pilar Rubio ha apostado por un viaje en solitario al país nipón, donde ha explorado su cultura y gastronomía con entusiasmo. A su vez, el exfutbolista Joaquín Sánchez, junto a su mujer Susana Saborido y sus hijas, ha documentado un recorrido de norte a sur por tierras japonesas que servirá de inspiración para la próxima temporada de su programa en Antena 3.

Maria Pombo, de vacaciones en Cantabria

Más cerca de casa, la influencer María Pombo ha regresado a su querido norte para veranear en Cantabria, acompañada de su marido Pablo Castellano y en plena espera de su tercera hija, Mariana.

Por su parte, la presentadora Nuria Roca ha preferido reencontrarse con sus raíces en Valencia, donde ha disfrutado de jornadas de amistad y risas con sus compañeros de toda la vida, aunque sin la compañía de su marido, el escritor Juan del Val.

Finalmente, Grecia ha sido otro de los escenarios más románticos del verano: Christian Gálvez y Patricia Pardo han recorrido islas como Creta, Poros y Egina, además de Atenas, en compañía de su hijo Luca, dejando testimonio de su viaje a través de las redes sociales.

Con playas mediterráneas, paisajes exóticos y ciudades llenas de cultura, el verano de los famosos demuestra que hay destinos para todos los gustos. Eso sí, Menorca, con su encanto natural y su tranquilidad, sigue siendo el refugio español predilecto para los rostros más conocidos.