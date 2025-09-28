Detienen en Mallorca a un hombre acusado de distribuir una "cantidad absurda" de pornografía infantil

Agentes de la Policía Nacional han arrestado en la capital balear a un varón que presuntamente distribuía pornografía infantil a través de internet. La investigación se inició cuando la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid solicitó colaboración al Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de Palma, dentro de los dispositivos permanentes contra la explotación sexual de menores en la red.

Los especialistas localizaron un usuario que, durante varios meses, había subido y descargado material pedófilo utilizando un sistema de intercambio peer to peer que conecta a personas de cualquier parte del mundo.

Tras analizar el flujo de datos, los investigadores constataron que el sospechoso estaba vinculado a más de 31.000 archivos con contenido de abuso sexual sobre menores. Con autorización judicial, la Policía registró el pasado martes su vivienda y procedió a su detención. El arrestado está acusado de un delito de corrupción de menores y quedó a disposición judicial, mientras los agentes continúan con el análisis de los dispositivos intervenidos para determinar si existen más implicados o redes de distribución.

El intercambio peer to peer, puerta de entrada al material ilícito

Los programas de intercambio directo de archivos permiten compartir desde música hasta documentos sin pasar por servidores centralizados, lo que dificulta su rastreo. Esta característica es aprovechada por quienes distribuyen pornografía infantil para evitar los filtros de las plataformas convencionales.

La Policía Nacional recuerda que la tenencia y difusión de este tipo de contenidos constituye un delito grave y que las unidades de ciberdelincuencia mantienen activos dispositivos de vigilancia y análisis para detectar y neutralizar estas redes.