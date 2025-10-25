Esta es la comunidad que tiene cuatro de los cinco municipios más caros de España

El mercado inmobiliario español sigue mostrando desigualdades extremas entre distintas localidades. Según el último informe Indicadores Urbanos 2025, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), algunas zonas registran precios por metro cuadrado que duplican o incluso triplican los de otras.

Mientras tanto, otras localidades permanecen como alternativas más asequibles, con valores que apenas rozan los 600 euros por metro cuadrado. Esta brecha evidencia que la ubicación sigue siendo el factor determinante en el acceso a la vivienda.

De manera general, los municipios con mayor atractivo turístico y residencial, así como aquellos situados en zonas costeras, concentran los precios más elevados.

La presión sobre la oferta de vivienda, junto con la demanda de pisos de lujo y la limitada disponibilidad de suelo, explican en gran medida estos valores. En cambio, los municipios del interior peninsular presentan precios más bajos, reflejando menor presión sobre la demanda y una mayor disponibilidad de inmuebles.

Localidades que encabezan el ranking

Los municipios que ocupan los primeros puestos de la lista de los más caros son Sant Josep de Sa Talaia y Zarautz, con 6.807 y 6.511 euros por metro cuadrado, respectivamente.

Estos dos destinos superan ampliamente la barrera de los 6.000 euros, un nivel que ninguna otra localidad ha alcanzado entre las 429 analizadas por el INE. Les siguen Santa Eulària des Riu (5.890 €/m²), Calvià (5.865 €/m²) e Ibiza ciudad (5.479 €/m²), mientras que San Sebastián alcanza los 5.317 €/m².

Los valores reflejan tanto el atractivo turístico como la demanda residencial de alto poder adquisitivo, consolidando a estas localidades como espacios exclusivos para la vivienda.

En el extremo contrario, se encuentran Puertollano, Almendralejo y Villena, con precios de 558, 581 y 603 euros por metro cuadrado, respectivamente. Esta diferencia de más de diez veces entre los extremos del mercado evidencia la disparidad existente en España y la importancia de la ubicación a la hora de acceder a una vivienda.

Alquileres: un mercado también desigual

El INE también ofrece datos sobre el gasto medio en alquiler, otro indicador clave del mercado residencial. Los municipios con mayor coste mensual son Pozuelo de Alarcón (1.131 €), Sant Cugat del Vallès (1.086 €) y Majadahonda (1.027 €), todos ellos pertenecientes a las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. Por el contrario, los alquileres más asequibles se registran en Cieza, Priego de Córdoba y A Estrada, con precios entre 303 y 310 euros al mes.

Entre las grandes ciudades, los barrios con mayores rentas siguen concentrándose en Madrid y Barcelona, con ejemplos como Recoletos, Pedralbes y Castellana, donde los alquileres superan los 1.700 euros mensuales.

En cambio, pedanías y barrios periféricos de Murcia y Alicante registran los valores más bajos, reforzando la idea de que las diferencias también existen dentro de las áreas metropolitanas.

El informe del INE de 2025 confirma que la vivienda en España se mantiene como un bien de gran desigualdad, donde la accesibilidad depende en gran medida de la ubicación.

Estas cifras evidencian la necesidad de políticas públicas que protejan el acceso a la vivienda y regulen los mercados más tensionados, equilibrando oferta, demanda y precios.