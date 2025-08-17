Esta población balear está sufriendo un gran aumento de los casos de okupación: "Los vecinos no pueden más"

El Partido Popular de Inca ha alertado este domingo sobre un aumento alarmante de ocupaciones ilegales en el municipio mallorquín, exigiendo una intervención urgente al gobierno municipal liderado por el alcalde socialista Virgilio Moreno. Pedro Mas, portavoz popular, afirmó que Moreno y su equipo "viven completamente ajenos a la realidad", subrayando que la pasividad ante este problema genera "intranquilidad insoportable" entre residentes. "Los vecinos no pueden más", sentenció Mas, vinculando la crisis local con la inacción del ejecutivo central.

El PP amplió su denuncia al gobierno nacional, acusándolo de bloquear en el Congreso una reforma para agilizar desalojos y proteger la propiedad privada. Mas señaló directamente a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por mantener "paralizada" esta iniciativa popular, lo que condena a familias a un "auténtico calvario" para recuperar sus viviendas.

Llamado a la coordinación urgente

Ante la escalada de casos, los populares exigieron al Ayuntamiento de Inca implementar medidas de prevención y respuesta inmediata, incluyendo coordinación estrecha con las fuerzas de seguridad. Mas fue contundente: "No podemos resignarnos a convivir con la inseguridad", exigiendo protocolos que restablezcan la tranquilidad vecinal.