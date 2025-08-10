La fiebre de la vivienda en Baleares: hay barrios de Ibiza que ya tienen casas por más de dos millones de euros

En plena temporada turística, Ibiza vuelve a ser noticia, pero no por su famoso ambiente festivo, sino por la creciente crisis inmobiliaria que afecta a su población trabajadora. Un ejemplo paradigmático de esta realidad es un apartamento en Playa d’en Bossa, anunciado con un precio de 2,3 millones de euros por 129 metros cuadrados.

El anuncio destaca que la propiedad está “construida con un nivel de acabado muy alto y moderno” para satisfacer las exigencias más elevadas, pero este lujo está lejos del alcance de la mayoría de los residentes.

Este inmueble simboliza una tendencia preocupante que se repite en la isla: la reconversión de zonas tradicionalmente habitadas por clases trabajadoras en alojamientos de alto standing.

Favorecimiento a los sectores privilegiados

La transformación urbanística favorece la entrada de sectores económicos privilegiados, en detrimento del derecho básico a una vivienda asequible para quienes sostienen el tejido productivo local. Todo ello sucede con la pasividad, cuando no el apoyo, de las Administraciones públicas, mientras las inmobiliarias multiplican sus oficinas y promociones ante la mirada desconcertada de los vecinos.

No se trata de un fenómeno aislado. La misma empresa inmobiliaria que oferta este apartamento en Playa d’en Bossa promociona otras propiedades en el norte de la isla con precios desorbitados, algunos que alcanzan los 35 millones de euros.

Además, extienden sus tentáculos hacia la península, ofreciendo, por ejemplo, un apartamento reformado en Cambrils de menos de 80 metros cuadrados por casi 700.000 euros, cantidades que resultan inauditas para el mercado inmobiliario habitual y que evidencian la burbuja especulativa que se ha creado.

Un malestar social en crecimiento

El acaparamiento de inmuebles y terrenos por parte de grandes fortunas, con el objetivo de su revalorización y uso exclusivo, genera un creciente malestar social. Para muchos trabajadores y familias locales, la posibilidad de alquilar o comprar una vivienda digna se convierte en una utopía.

Esta tendencia inflacionaria no solo dificulta el acceso a la vivienda, sino que además alimenta una burbuja inmobiliaria que podría estallar, provocando consecuencias económicas graves para la población de la isla. Un claro indicio de esta fragilidad ya se ha visto en sectores como el alquiler de villas de lujo, que este año ha sufrido una caída notable en la demanda.

Mientras tanto, la situación de quienes sostienen la economía local se agrava. Son habituales las imágenes de trabajadores hacinados en infraviviendas, expuestos a riesgos como incendios, y la imposibilidad de encontrar un espacio digno para vivir con sus familias y mascotas.

Por otro lado, quienes optan por alternativas como el caravanismo son sancionados con multas por estacionar en terrenos rurales, reflejando la falta de soluciones habitacionales reales y asequibles.

Una brecha social cada vez más grande

La vivienda continúa encareciéndose sin que se vislumbre una solución próxima. La avidez de promotoras e inmobiliarias por convertir cada vez más espacios en propiedades exclusivas está expulsando a los sectores populares hacia los márgenes. Zonas como Figueretas y Playa d’en Bossa, hasta hace poco refugios para trabajadores, están en peligro de ser engullidas por el avance imparable de la gentrificación.

El desarrollo de hoteles de lujo y centros comerciales en Playa d’en Bossa ejemplifica esta transformación y augura un futuro incierto para Figueretas, que ahora corre el riesgo de seguir el mismo camino. La demanda turística y la especulación inmobiliaria parecen imponerse sobre la necesidad de mantener una isla habitable para todos, en especial para aquellos que contribuyen día a día a su funcionamiento.

Esta situación evidencia la urgente necesidad de políticas públicas que frenen la especulación y promuevan el acceso a la vivienda para la clase trabajadora, garantizando así un equilibrio entre el desarrollo turístico y el bienestar de la población local. De lo contrario, la brecha social en Ibiza seguirá aumentando, con graves consecuencias para la cohesión y estabilidad social de la isla.