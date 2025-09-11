Una fuerte colisión entre un coche y un camión deja dos heridos graves en Mallorca

Un grave accidente de tráfico se ha producido esta jueves por la tarde en el kilómetro 46 de la carretera MA-19, a la altura de Santanyí, cuando un todoterreno y un camión colisionaron frontalmente, como ha informado el SAMU 061 en un comunicado.

El impacto fue de gran intensidad y obligó a una amplia movilización de los servicios de emergencia, según ha informado este misma fuente a La Razón.

Asistencia del SAMU 061

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SVA) del SAMU 061, apoyadas por un vehículo de logística y con la coordinación directa del jefe de guardia Delta, lo que permitió una intervención rápida y eficaz. Gracias a este despliegue, los equipos pudieron estabilizar a los heridos y garantizar su traslado inmediato a centros hospitalarios.

El conductor del coche todoterreno, un varón de 65 años, sufrió un politraumatismo grave. Fue atendido en el mismo punto del accidente antes de ser trasladado de urgencia al Hospital Universitario Son Espases (HUSE), donde se activó el código Politrauma para su atención prioritaria.

Por su parte, el conductor del camión, de 45 años, quedó atrapado en el interior del vehículo y requirió maniobras de excarcelación por parte de los equipos de intervención.

Trasladado a la Clínica Juaneda

Tras ser liberado, fue trasladado en otra ambulancia de Soporte Vital Avanzado a la Clínica Juaneda de Palma, presentando heridas de carácter menos grave. En este centro también se activó el protocolo de código Politrauma.

La Guardia Civil de Tráfico se hizo cargo del atestado y de la regulación de la circulación en la MA-19, que registró retenciones durante más de una hora tras la colisión.

Las autoridades recuerdan la importancia de extremar la prudencia al volante, especialmente en vías de alta densidad de tráfico como la MA-19, una de las arterias principales de conexión en la zona sur de Mallorca.