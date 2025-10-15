Golpe a los pisos turísticos en Ibiza: prohibidas las viviendas vacacionales en todas sus modalidades

El fenómeno del alquiler vacacional ha marcado la última década en Baleares, especialmente en Ibiza y Mallorca, donde la presión del turismo ha transformado radicalmente el mercado inmobiliario.

Sin embargo, este verano ha supuesto un punto de inflexión histórico: por primera vez, el número de pisos turísticos se ha reducido en ambas islas, después de años de crecimiento imparable solo interrumpido por la pandemia.

Según los datos de Exceltur, la caída ha sido especialmente pronunciada en Ibiza, donde el número de plazas turísticas ilegales ha descendido un 40,9 % durante los meses de verano, lo que equivale a 1.320 plazas menos.

En Palma de Mallorca, el recorte ha sido del 17,4 %, con la retirada de 1.293 plazas del mercado. Estas cifras sitúan a las islas a la cabeza del país en reducción de viviendas vacacionales, junto con ciudades como Madrid y Valencia, que también han endurecido sus políticas.

Nuevas medidas de las instituciones

El motivo principal de este retroceso es la entrada en vigor de la ventanilla única digital de arrendamientos, una herramienta que obliga a los propietarios a registrar sus viviendas y cumplir con una normativa más estricta.

Esta medida ha permitido a las administraciones locales identificar y sancionar los pisos ilegales que operaban sin licencia. Además, en los últimos meses se han incrementado las multas a quienes alquilan sin autorización, un factor disuasorio que ha empujado a muchos propietarios a retirar sus inmuebles del mercado turístico.

En el caso de Ibiza, el problema de los alquileres turísticos ha sido especialmente grave. Durante años, la proliferación de pisos destinados a turistas ha expulsado a los residentes del mercado de la vivienda, generando una auténtica crisis habitacional.

La imposibilidad de encontrar vivienda

Profesionales sanitarios, docentes o trabajadores de la hostelería han denunciado reiteradamente la imposibilidad de encontrar alquileres asequibles. La reducción de la oferta ilegal podría aliviar parcialmente la situación, aunque los expertos advierten de que aún queda mucho por hacer para recuperar un equilibrio real entre turismo y vivienda.

Mallorca, por su parte, lleva tiempo aplicando medidas restrictivas a los pisos turísticos en suelo residencial. El Ayuntamiento de Palma ha endurecido los controles para evitar que las viviendas destinadas al uso familiar se transformen en alojamientos vacacionales.

Además, el nuevo Plan de Vivienda y Turismo Sostenible pretende fomentar la rehabilitación de edificios para uso residencial y limitar los permisos de alquiler turístico en determinadas zonas saturadas.

Un fuerte impacto económico

A pesar de estos avances, los agentes del sector advierten que el impacto económico será notable. La retirada de miles de plazas turísticas podría afectar al empleo temporal y a la oferta complementaria vinculada al turismo.

Sin embargo, las autoridades defienden que el objetivo es garantizar un modelo más sostenible y preservar la identidad local de las islas, cada vez más amenazada por la masificación y la especulación inmobiliaria.

En el conjunto de España, el número de pisos turísticos ha caído un 3,7 %, según los datos del último informe de Exceltur. De los 25 destinos analizados, solo siete -entre ellos Barcelona, Málaga y Bilbao- han registrado aumentos en la oferta.

En cambio, Baleares encabeza la lista de regiones donde el recorte ha sido más profundo, confirmando una tendencia que podría marcar el futuro del turismo en el archipiélago.