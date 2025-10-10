Un hombre y su perro encuentran un pie humano en una concurrida playa de Ibiza

Un vecino que paseaba este viernes por la mañana con su perro por la Platja d’en Bossa, en Ibiza, se ha topado con una escena inesperada: un pie humano semicubierto por la arena en mitad del arenal. El hallazgo, ocurrido alrededor de las ocho de la mañana, fue comunicado de inmediato a la Policía Nacional, que activó un dispositivo de emergencia.

Agentes de la Policía Científica se desplazaron al lugar y acordonaron la zona, mientras numerosos curiosos —entre vecinos y turistas— intentaban acercarse para conocer lo sucedido. Según fuentes policiales, se han recogido muestras de ADN que serán cruzadas con la base de datos de personas desaparecidas, en busca de pistas sobre la identidad de la víctima.

Las autoridades no descartan que los restos pertenezcan a una persona migrante que pudo haber desaparecido durante una travesía marítima hacia las islas. No sería un caso aislado: en marzo, aparecieron restos humanos en la playa del Arenal de Palma, reducidos a un esqueleto tras una larga exposición al agua.

En lo que va de año, se han recuperado casi medio centenar de cuerpos arrastrados por la corriente hasta las costas de Baleares. El caso más impactante fue el hallazgo de cinco cadáveres atados de pies y manos, que según la Policía Nacional, eran migrantes fallecidos en el mar y sometidos a un rito funerario.

Desde la Policía advierten que el proceso de identificación será largo, y piden prudencia mientras continúa la investigación.