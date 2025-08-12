Un impresionante incendio hunde un yate de 28 metros en Formentera y obliga a evacuar a sus tripulantes

La tranquilidad de en aguas de la isla de Formentera se ha visto interrumpida este lunes por el incendio de un yate privado de 28 metros de eslora, matriculado en Alicante y con el nombre Davinci.

El suceso, cuyas causas aún se desconocen, ha obligado a la intervención de la embarcación de Salvamento Marítimo ‘Concepción Arenal’, que ha evacuado a los siete tripulantes y los ha trasladado sanos y salvos al puerto de Ibiza. El fuego se originó en torno a las 11.30 horas en la zona de los motores.

Según las primeras informaciones, la tripulación detectó humo y llamas en el interior y trató de sofocar el incendio por sus propios medios, activando el sistema antiincendios de la embarcación. Mientras tanto, la alerta fue recibida por Salvamento Marítimo, que movilizó a la Guardamar Concepción Arenal desde su base en el puerto de Ibiza.

Un ferri desviado para prestar ayuda

En esos momentos, el ferri Ramón Llull de Baleària, que había zarpado del puerto de la Savina (Formentera) a las 11.15 rumbo a Denia, navegaba a la altura de es Vedrà y se desvió para prestar ayuda.

No obstante, al confirmarse que el incendio estaba controlado y que Salvamento Marítimo se encontraba en camino, el ferry continuó su trayecto hacia la península.

A su llegada, los profesionales de la Concepción Arenal comprobaron que los ocupantes estaban ilesos y procedieron a evacuarlos con la Salvamar Naos. A primera hora de la tarde, pasadas las 13.30 horas, el buque de rescate llegaba al puerto de Ibiza con los siete tripulantes a bordo.

Según ha informado Salvamento Marítimo a través de sus redes sociales, el incendio finalmente no ha podido ser controlado y el yate ha terminado hundiéndose. A última hora de este lunes, la guardamar aún continuaba quitando restos de la embarcación, como informa la misma publicación de X.

Otro incendio en un yate de Formentera en 2023

Este incidente recuerda inevitablemente a otro suceso ocurrido hace poco más de dos años, en agosto de 2023, cuando un yate de lujo de unos 27 metros ardió frente a la costa de Formentera.

Aquel incendio, que se originó también en la zona de máquinas, generó una enorme columna de humo visible desde varios puntos de la isla. La embarcación, valorada en varios millones de euros, quedó totalmente calcinada y se hundió pocas horas después.

En aquel caso, la rapidez de la evacuación y la intervención de Salvamento Marítimo también evitaron una tragedia personal, aunque el siniestro dejó claro lo vulnerables que pueden ser incluso las embarcaciones más modernas ante un incendio en alta mar.

La labor fundamental de Salvamento Marítimo

La Guardamar Concepción Arenal de Salvamento Marítimo fue fundamental para la intervención, se trata de una embarcación especializada en rescates rápidos y operaciones de salvamento en condiciones adversas, lo que permitió ayer evacuar con seguridad a los ocupantes del Davinci sin que se produjeran heridos.

Aunque ahora el foco de la investigación estará en determinar las causas del incendio, la zona de motores es uno de los puntos más críticos en cualquier barco y un lugar habitual de inicio de siniestros de este tipo, apuntan desde el cuerpo de emergencias.