Una joven de 22 años se precipita en moto por un barranco en una montaña de Mallorca

La carretera de Sa Calobra, uno de los tramos más espectaculares y a la vez peligrosos de la Serra de Tramuntana, fue ayer escenario de un nuevo accidente de tráfico, como ha informado el 061 en un comunicado.

Una joven de 22 años, conductora de una motocicleta, perdió el control de su vehículo en una de las curvas más cerradas del trazado y se precipitó por un barranco de unos cinco metros de altura, impactando violentamente contra un árbol antes de quedar tendida en la ladera.

El suceso se produjo en torno a las 18.40 horas de este lunes, cuando varios testigos alertaron a los servicios de emergencias del siniestro. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del SAMU 061, que activaron una ambulancia de soporte vital avanzado y un helicóptero medicalizado, además de movilizar a los bomberos de Mallorca, tanto por tierra como por aire, para facilitar las tareas de rescate en una zona de difícil acceso.

Rescate complejo en una vía peligrosa

La carretera de La Calobra, con sus más de diez kilómetros de curvas cerradas y un desnivel de casi 700 metros desde el Coll dels Reis hasta el mar, es de un riesgo evidente: el pavimento estrecho, la sucesión de giros y los barrancos a escasos metros convierten cada maniobra en un reto.

La joven motorista, según confirmaron fuentes sanitarias, perdió el control en una de estas curvas y no pudo evitar salirse de la vía. Tras caer por el terraplén, sufrió múltiples traumatismos, aunque se mantuvo consciente en todo momento. Cuando los sanitarios lograron llegar hasta ella, comprobaron que se encontraba hemodinámicamente estable, lo que facilitó su posterior traslado.

Trasladada en helicóptero

La operación de rescate requirió la intervención conjunta de bomberos y sanitarios, que acudieron con una UVI móvil. Mientras un grupo de efectivos accedía a la zona por vía terrestre, otro equipo descendía con material de inmovilización y rescate.

Finalmente, la joven fue estabilizada en la misma ladera y trasladada mediante camilla hasta una zona accesible para el helicóptero de los bomberos, que había sido medicalizado para la ocasión.

El helicóptero, con personal sanitario a bordo, trasladó a la paciente hasta el Hospital Universitario de Son Espases, centro de referencia en Baleares para la atención de grandes politraumatismos. A su llegada fue ingresada en estado menos grave, aunque permanece bajo estrecha vigilancia médica.

Una carretera con alta siniestralidad

Las autoridades han advertido en varias ocasiones de la alta siniestralidad del tramo en el que se ha producido el accidente, especialmente entre conductores poco habituados a carreteras de montaña.

En los últimos años se han registrado varios incidentes graves en la zona, lo que ha llevado al Govern balear y al Consell de Mallorca a estudiar medidas adicionales de seguridad, como mejoras en la señalización, campañas de concienciación y la presencia reforzada de patrullas de la Guardia Civil de Tráfico en temporada alta.

Por el momento, la joven motorista permanece ingresada en Son Espases, donde los médicos continúan evaluando la evolución de sus lesiones.