Una joven paraliza una cala de Menorca para saltar desde una roca y conquista TikTok

Las redes sociales nunca dejan de sorprender con historias que, sin pretenderlo, se convierten en virales y llegan a millones de personas en cuestión de horas. Eso es lo que le ha ocurrido a María Soriano, una influencer española que, sin planearlo, ha alcanzado cifras millonarias de visualizaciones gracias a un momento protagonizado por su amiga Laura durante unas vacaciones en Menorca.

Todo sucedió en Cala en Brut, uno de los enclaves más llamativos de la isla por sus aguas cristalinas y sus plataformas naturales de roca, perfectas para los amantes de los saltos al mar.

Ocho millones de visualizaciones

Esta zona, situada cerca de Ciutadella, es conocida precisamente por ser un punto de encuentro para quienes buscan un toque de adrenalina en su día de playa. Los turistas y residentes acuden allí para lanzarse desde diferentes alturas y disfrutar del paisaje, aunque no todos logran reunir el valor para hacerlo.

Ese fue el caso de Laura, que decidió subir a una de las rocas con la intención de saltar al agua, pero que terminó convirtiéndose en el centro de atención por un motivo muy distinto. Según relató Soriano en su vídeo de TikTok —que ya acumula casi ocho millones de visualizaciones—, su amiga permaneció “dos horas” en la misma posición, evaluando si lanzarse o no. Lo que comenzó como un momento íntimo entre amigas pronto captó la atención de todos los presentes.

Gritos de ánimo

En las imágenes, que han provocado carcajadas y comentarios ingeniosos, se aprecia cómo la calma habitual de la cala se rompe para dar paso a una escena digna de película: decenas de personas coreando al unísono “¡Laura!, ¡Laura!, ¡Laura!”, animando a la joven a dar el salto.

El ambiente se volvió tan participativo que, por un instante, toda la actividad de la playa quedó paralizada, con las miradas puestas en esa roca y en la indecisión de su improvisada protagonista.

Ni la insistencia de sus amigas, ni los gritos de ánimo de los bañistas, ni el entorno paradisíaco de aguas turquesa lograron que Laura se lanzara. Finalmente, y para sorpresa de todos, decidió no hacerlo.

Un vídeo lleno de comentarios ingeniosos

Esa renuncia, lejos de decepcionar al público, hizo que el momento ganara aún más simpatía. En la sección de comentarios, los usuarios de TikTok han dejado mensajes ingeniosos, como el de un internauta que escribió: “Estoy de voluntariado en Uganda, si cojo el vuelo el viernes a Menorca, ¿llego para ver el salto de Laura?”.

El fenómeno ha demostrado una vez más cómo un gesto cotidiano puede convertirse en un fenómeno global gracias al poder de las redes sociales. María Soriano, que suele compartir contenido sobre viajes, moda y estilo de vida, ha visto cómo este clip, grabado casi de manera improvisada, ha superado con creces la repercusión de otras publicaciones planeadas con más detalle.

Por su parte, Cala en Brut ha sumado un nuevo capítulo a su historia como escenario de momentos inolvidables para visitantes de todo el mundo. Entre saltos acrobáticos, chapuzones y risas, esta vez fue la espera —y no la acción— la que se llevó todo el protagonismo. Laura no saltó, pero sí consiguió algo que pocos logran: que medio planeta hablara de ella sin dar un paso más allá del borde de la roca.