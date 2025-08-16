La justicia española emite una orden de busca y captura contra un turista británico que atropelló a dos personas en Magaluf

Un juzgado de Instrucción de Palma ha emitido una orden de búsqueda y captura contra un turista británico acusado de atropellar intencionadamente a dos jóvenes en Magaluf a finales de marzo de 2023. Esta decisión judicial surge tras intentos infructuosos de localizar al implicado, quien enfrenta serias acusaciones con posibles penas superiores a cuatro años de prisión.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 30 de marzo de 2023 en la calle Cala Blanca, donde una disputa entre la novia del acusado y otra mujer desencadenó una confrontación violenta que escaló rápidamente, involucrando a hombres de ambos bandos en una tensa situación.

El sospechoso, tras presenciar la pelea, abandonó el lugar profiriendo amenazas. Posteriormente, regresó a bordo de un vehículo de alquiler y comenzó una embestida deliberada contra las personas, incluso subiendo a la acera. Finalmente, atropelló a dos jóvenes que se encontraban frente a un establecimiento de comida rápida.

Las víctimas cayeron al suelo y recibieron atención inmediata, aunque no sufrieron heridas graves. Múltiples llamadas al 112 movilizaron patrullas de la Guardia Civil y Policía Local, así como ambulancias que trasladaron a los heridos para evaluación médica.

El autor del atropello fue inicialmente detenido, confirmándose que había consumido alcohol y drogas la noche de los acontecimientos, factor que probablemente influyó en su comportamiento agresivo.

La Fiscalía le imputó hasta cuatro delitos, pero ahora el juzgado no le localiza, según han detallado medios británicos como el Daily Mail, razón por la que se ha emitido una orden de búsqueda y captura para dar con su paradero e impartir justicia. Para ello, se pide colaboración ciudadana.