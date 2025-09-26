Macrooperación antidroga en Ibiza: más de veinte agentes registran un bloque residencial en Sant Antoni

Distintas unidades de la Guardia Civil llevan a cabo una operación antidroga contra una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y a delitos contra el patrimonio en un bloque de viviendas de la calle General Balanzat, en el centro de la localidad de Sant Antoni (Ibiza). La operación ha generado gran expectación entre los vecinos, quienes han presenciado el despliegue policial a lo largo de la mañana.

Según ha informado la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) del instituto armado, ya se han realizado dos registros en distintas viviendas, y los agentes continúan con la inspección. ´

El operativo está liderado por el equipo Roca, especializado en la lucha contra la delincuencia organizada, y cuenta con la colaboración de guardias del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) desplazados a Ibiza para reforzar la seguridad durante la temporada turística. Además, otras unidades como la fuerza robusta participan activamente en la protección del perímetro y el aseguramiento de las viviendas.

Acusados de varios robos patrimoniales

La organización criminal investigada está acusada de tráfico de drogas y varios robos patrimoniales, lo que ha elevado la alerta entre las fuerzas de seguridad y ha motivado un despliegue policial excepcional en pleno centro urbano. Los registros continuarán durante todo el día, y se prevé que se puedan realizar hasta una decena de detenciones de personas vinculadas con la red.

Este operativo se suma a otras intervenciones recientes de la Guardia Civil en las Islas Baleares. Solo en los últimos meses, el instituto armado ha desarticulado varias redes de tráfico de drogas en Mallorca y Menorca, algunas de ellas vinculadas a la distribución de sustancias en zonas turísticas de alta afluencia.

Por ejemplo, en julio de este año, se detuvo a un grupo de ocho personas en Palma por la venta de cocaína y marihuana en barrios céntricos, mientras que en agosto se intervino un cargamento de hachís en un puerto menorquín, lo que permitió desmantelar una red con ramificaciones en la Península.

Expectación de los vecinos

En este contexto, la operación en Sant Antoni no solo busca desmantelar la organización criminal investigada, sino que también envía un mensaje de confianza frente a la ciudadanía frente a la delincuencia que pueda afectar a residentes y turistas cuando todavía perdura la temporada turística.

El despliegue ha despertado gran expectación en Sant Antoni, donde los vecinos observaban el paso de vehículos policiales, la instalación de perímetros de seguridad y la entrada de agentes en los bloques de viviendas investigados. ´

Una decena de detenidos

La operación se espera que continúe durante toda la jornada, hasta completar los registros y proceder a las posibles detenciones, que podrían alcanzar hasta diez sospechosos vinculados a esta red.

Las autoridades recuerdan que estas operaciones son fundamentales para mantener la seguridad y la tranquilidad en Ibiza, especialmente en un momento en el que la isla concentra a miles de visitantes. Además, refuerzan la estrategia de la Guardia Civil para combatir la delincuencia organizada en las Islas Baleares, donde la presencia de redes de tráfico de drogas y delitos contra el patrimonio sigue siendo una prioridad para las fuerzas de seguridad.