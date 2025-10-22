¿Por qué en Menorca se habla catalán con acento británico? este es el curioso motivo que cambió su historia

Las Islas Baleares cuentan con la presencia de varias culturas diferentes, pero también disponen de una gran riqueza a nivel lingüístico. El castellano, en sus diversas variantes, es la lengua cooficial del territorio que convive con la que es la oficial de todo el Estado, el castellano. Dentro de la que es la lengua madre de Cataluña, se pueden distinguir tres dialectos diferentes: el mallorquín, hablado en Mallorca; el menorquín, en Menorca; y el ibicenco, en Ibiza y Formentera.

Históricamente, el catalán balear siempre ha sido considerado como una lengua con características diferentes dentro del sistema dialectal catalán. No obstante, su estatus siempre ha sido un tema muy sujeto a debate, sobre todo durante en el siglo XIX cuando varios defendían que se consolidara como una lengua independiente. Dejando de lado estos aspectos, esta lengua ha sido capaz de mantener su vitalidad y de adaptarse a los cambios, tanto sociales como culturales, por los que ha tenido que pasar el archipiélago balear.

El catalán mucho más presente en Menorca que en toda Baleares

Centrando el foco en el caso de Menorca, el catalán siempre ha estado muy empatado con el castellano en relación al número de hablantes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al 2021, el catalán es la lengua inicial en esta isla con un 52,83% y la segunda es el castellano con un 43,14%. Sin embargo, a niveles más generales, de toda la comunidad básicamente, esto es algo que no pasa. De hecho, sucede totalmente al contrario. Según los mismos registros, el 59,75 % de los mallorquines usan la lengua oficial del Estado y el 32,53% el catalán.

Por su parte, el menorquín esuna variante del catalánque, como su propio nombre indica, es hablada en Menorca y que presenta una serie de características, tanto fonéticas como léxicas, que la diferencian totalmente de las demás. En este sentido, se puede observar escuchando cómo es su pronunciación; es más cerrada para las vocales y se usan artículos como 'sa' y 'es' en lugar de 'la' y 'el'.

La influencia de los ingleses en el menorquín: nueva pronunciación y un vocabulario diferente

Esta singularidad lingüística del menorquín se ha ido enriqueciendo en función del paso de los años. Por ejemplo, durante el siglo XVIII, el paso de los británicos contribuyó a su transformación. En 1708, una escuadra anglo-holandesa conquistó la isla, y esta pasó al poder de Inglaterra gracias al Tratado de Utrecht de 1713. La presencia de los ingleses duró casi 100 años (hasta 1802), aunque con una pequeña interrupción de los franceses debido a su ocupación en la Guerra de los Siete Años (1756-1763).

A lo largo de todo ese periodo, los británicos dejaron una huella que, en la actualidad, todavía se sigue presenciando, sobre todo en la lengua. Al estar tanto tiempo en contacto con personas que se comunicaban en inglés, esto supuso que se incluyera en el vocabulario menorquín varios anglicismos. Prueba de ello son palabras como 'xoc' (tiza, del inglés 'chalk') o 'escrú' (tornillo, del inglés 'screw').

No solo el léxico se vio modificado, ya que la entonación y el ritmo en la forma de hablar sufrió otros cambios. La pronunciación del menorquín está dotada de una cadencia mucho más marcada y con la articulación más pronunciada de las consonantes, como así afirman varios estudios de filólogos y sociólogos.