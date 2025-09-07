Muere una de las tres mujeres atropelladas por un todoterreno en Ibiza

Una de las tres mujeres que ha sido atropellada la mañana de este domingo en la zona de Es Puetó, entre los municipios de Sant Josep de sa Talaia y Sant Antoni de Portmany, ha acabado falleciendo.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 11.30 horas de este domingo a la altura del número 13 de la calle Molí, según ha informado el SAMU 061.

Los sanitarios han atendido a las tres víctimas y han trasladado a dos de ellas a la Clínica Vila y a una al Hospital de Can Misses.

Una ha ingresado en estado crítico, otra en estado grave y la tercera en estado leve. Finalmente, según ha confirmado el Ayuntamiento de Sant Josep, ha acabado falleciendo.

La Policía Local del municipio ha detenido al supuesto autor del atropello, un hombre de nacionalidad irlandesa que conducía un todoterreno bajo los efectos de las drogas. Existen indicios, según las pesquisas llevadas a cabo hasta el momento, de que el sospechoso había consumido óxido nitroso instantes antes del accidente.

Se le imputan delitos de conducción bajo los efectos de las drogas, homicidio por imprudencia grave y lesiones graves.

En las próximas horas se extraerán los datos de la centralita del vehículo para obtener información sobre el momento de los hechos.

La Policía Local está trabajando de la mano de la Guardia Civil en la investigación.

La colaboración ciudadana y la gran afluencia de personas que había en la zona en el momento del siniestro ha facilitado la localización de testimonios e imágenes.

Aunque en un primer momento los servicios de emergencias han señalado que el suceso ha tenido lugar en Sant Antoni de Portmany, ha sucedido en el límite entre este municipio y Sant Josep.

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, ha explicado que el accidente se inició en su municipio y acabó en la calle Molí, que ya es Sant Antoni, según recoge el 'Periódico de Ibiza y Formentera'. Eso ha provocado que las policías de ambos municipios hayan colaborado en el suceso, que finalmente ha quedado en manos de la de Sant Josep.

El Ayuntamiento de Sant Josep ha trasladado su agradecimiento a la Policía Local de Sant Antoni por su colaboración y profesionalidad.