Una mujer cuadriplica el límite de alcoholemia tras quedar atrapada contra un guardarraíl en Mallorca

Una mujer de 45 años protagonizó un accidente de tráfico a primera hora de la mañana del sábado en Palma. Circulaba en dirección a la localidad de Son Banya cuando perdió el control de su vehículo y colisionó contra un guardarraíl, quedando atrapada en el interior del coche. Afortunadamente, el conductor de un vehículo que circulaba en sentido contrario logró esquivarla en el último momento, evitando una colisión frontal.

Tras el impacto, los equipos de emergencia fueron alertados y se desplazaron rápidamente al lugar del siniestro. Varias dotaciones de los Bomberos de Palma, una ambulancia medicalizada del SAMU 061 y patrullas de la Policía Local acudieron al lugar. Los bomberos trabajaron para excarcelar a la conductora, que se encontraba semiinconsciente y mareada. Una vez liberada, fue estabilizada y trasladada al hospital de Son Llàtzer con pronóstico reservado.

La Policía Local de Palma asumió la investigación del accidente. Tras realizarle la prueba de alcoholemia, se constató que la conductora había cuadruplicado la tasa máxima permitida.

Este accidente se suma a otros recientes en la isla relacionados con conductores ebrios. Las autoridades locales han intensificado las campañas de concienciación y control para prevenir este tipo de sucesos y garantizar la seguridad vial en Mallorca.