El pasado en España del chef Gordon Ramsay: "Viví seis meses en un barco en Baleares"

El restaurante número 96 de Gordon Ramsay ha abierto sus puertas en el archipiélago balear, marcando su debut en territorio español. El aclamado chef escocés, poseedor de 7 estrellas Michelin, trae su concepto Hell's Kitchen a un destino que define a la isla española

La elección no es casual: Ramsay mantiene una profunda conexión con la gastronomía española que se remonta a sus primeros años profesionales. Con una audiencia global de casi 20 millones en Instagram y 40 millones en TikTok, su llegada promete ser un acontecimiento significativo.

Gracias a una entrevista en la revista Esquire, hemos podido conocer un poco más acerca del pasado del chef en nuestro país. La trayectoria de Ramsay con España comenzó décadas atrás. Sus primeros viajes allá por 1993 incluyeron visitas emblemáticas en El Bulli, que despertaron su fascinación por la cocina española. Madrid, Barcelona y las tapas se convirtieron en referencias fundamentales para su desarrollo culinario.

Hell's Kitchen se integra en su extensa red de restaurantes, complementando sus 23 temporadas del programa televisivo y otros formatos en como MasterChef y Pesadilla en la cocina. La elección de las Baleares responde tanto a una estrategia empresarial como a un vínculo personal, recordando sus seis meses viviendo en un barco cuando era un joven chef.

Las Baleares ofrecen el escenario perfecto para este nuevo proyecto. La energía de la isla, según Ramsay, "combina con mi idea de trabajo duro y de apostar fuerte". Su compromiso va más allá de la expansión comercial, representando una inmersión en la cultura gastronómica española.