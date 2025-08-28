El polémico café que se han tomado Irene Montero e Ione Belarra en Menorca: las redes estallan por sus precios

La exministra de Igualdad, Irene Montero, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, han aprovechado el verano para pasar unos días de descanso en Menorca, acompañadas de un grupo de amigas y compañeras de partido.

Ambas dirigentes compartieron en Instagram imágenes de su escapada, en las que aparecen relajadas y sonrientes tras un año político marcado por la pérdida de influencia de su formación en el Congreso y por el debate interno sobre el futuro del espacio político de la izquierda a la izquierda del PSOE.

Polémica generada por Alvise

El grupo estuvo formado por Lucía Muñoz (exdiputada y actual portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca), la politóloga Alejandra Martínez y Teresa Cambril, que trabaja en el área de comunicación del partido.

Juntas recorrieron las calles del casco histórico de Ciutadella, asistieron a un concierto de Fermín Muguruza —artista de referencia para la izquierda alternativa— y disfrutaron de la oferta gastronómica de la isla.

Una de las paradas fue el café Margarita Speciality Coffee & Brunch, en Mahón, un local que saltó a la polémica en redes sociales después de que el agitador digital Alvise Pérez acusara falsamente al grupo de consumir tostadas a 15 euros, un precio que no corresponde a la realidad. La noticia generó un breve revuelo en X, aunque pronto se desmintió la cifra.

En las publicaciones de Montero puede verse al grupo disfrutando de la playa, del sol y de la tranquilidad característica de Menorca. “Qué bien”, escribió la exministra en una de sus fotografías, que recibió comentarios de apoyo y complicidad de figuras públicas como la actriz Hiba Abouk, quien le dejó un mensaje acompañado de un corazón lila.

"Gracias, amigas"

Por su parte, Ione Belarra compartió en su cuenta una reflexión más personal: “Una siempre vuelve a los viejos lugares donde amó la vida. Graciès Menorca, gracias amigas”. En otra imagen publicada en stories, Montero posaba junto a Belarra con un mensaje que refleja la complicidad entre ambas: “Te quiero mucho. Decididas a estar bien y ser felices. Preparadas para coger la ola completa con todo lo que venga”.

Las publicaciones muestran no solo un descanso estival, sino también la unidad y amistad entre las dos dirigentes más visibles de Podemos, en un momento en que el partido atraviesa una fase de redefinición tras los discretos resultados electorales de 2023 y la posterior pérdida de grupo parlamentario en el Congreso.

Contexto político

Tanto Montero como Belarra han sido protagonistas de los últimos años de la política española. La primera, al frente del Ministerio de Igualdad durante el Gobierno de coalición, impulsó la Ley de Libertad Sexual —popularmente conocida como “ley del solo sí es sí”— que provocó intensos debates y consecuencias judiciales no previstas. Belarra, por su parte, se ha mantenido como secretaria general de Podemos y voz crítica contra la línea marcada por Sumar y la vicepresidenta Yolanda Díaz.

El viaje a Menorca se produce semanas antes de que arranque el nuevo curso político, en el que la formación morada tendrá que definir su papel en un panorama en el que lucha por mantener presencia y relevancia frente al avance de otras fuerzas de izquierda.

Por ahora, Montero y Belarra han optado por mostrar una imagen de cercanía, disfrute y amistad, compartiendo tiempo con un círculo reducido en la tranquilidad de las Islas Baleares, uno de los destinos más apreciados tanto por turistas nacionales como internacionales.

Lo que para unas son unas simples vacaciones, para otros es también una manera de enviar un mensaje: la determinación de seguir unidas y con energías renovadas ante un escenario político incierto.