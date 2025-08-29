La Policía Local de Sant Antoni de Portmany informa de que ha detenido este verano a casi 60 personas por crímenes relacionados con las drogas

La Policía Local de Sant Antoni de Portmany ha realizado 59 detenciones durante los meses de verano por delitos relacionados con sustancias estupefacientes, según el balance de los tres primeros meses de aplicación del Plan de Seguridad Municipal de Verano 2025. Las detenciones, que no alcanzan una por día de media, se distribuyen en 27 casos por tráfico de drogas y 32 por venta ilegal de óxido nitroso, reflejando lo que las autoridades describen como "una fuerte actividad policial en el municipio" durante este periodo.

El dispositivo de seguridad gestionó un total de 6.062 llamadas y avisos ciudadanos entre junio y agosto, además de abrir 174 diligencias judiciales por diversos delitos. En el ámbito del orden público, los agentes realizaron 208 actuaciones relacionadas con la Ley de Seguridad Ciudadana, destacando 91 denuncias por venta ambulante irregular y 18 contra taxis pirata que operaban ilegalmente en la zona.

Actuaciones en materia de orden público

Las intervenciones policiales también incluyeron 8 denuncias por ruidos musicales, 5 por consumo de alcohol en la vía pública y 10 por ocupación indebida de la calle, además de levantar 10 actas por publicidad dinámica no autorizada. Estas cifras demuestran el amplio espectro de acciones emprendidas por la policía local para mantener el orden y la convivencia ciudadana durante la temporada estival.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, agradeció el esfuerzo de los agentes y destacó la colaboración mantenida con la Guardia Civil y la Policía Nacional en dispositivos conjuntos. "Estamos realizando un esfuerzo importante para incrementar la presencia y seguridad en el municipio con el objetivo de ofrecer un entorno seguro a residentes y visitantes", señaló la edil. Por su parte, el jefe de la Policía Local, Alejandro Ponce, afirmó que los resultados muestran que se están cumpliendo los objetivos marcados y que las intervenciones se ajustan a las demandas emergentes de la comunidad.