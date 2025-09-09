Protección Civil y Emergencias alerta por inestabilidad desde hoy al miércoles en el área mediterránea y en Baleares

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha alertado por una creciente inestabilidad en el área mediterránea y en Baleares desde este lunes hasta el miércoles, a causa de una vaguada atlántica que avanza hacia el este En este sentido, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), una vaguada atlántica recorrerá la Península y Baleares desde este lunes hasta el miércoles por la mañana y originará una creciente inestabilidad en el área mediterránea.

Por otro lado, se está formando un seno de bajas presiones entre el litoral sureste peninsular y Baleares que inducirá un flujo húmedo del este sobre el área mediterránea. La presencia de alta humedad en niveles bajos junto con la inestabilidad térmica y dinámica, propiciarán la formación de chubascos y tormentas intensos en zonas del tercio oriental peninsular y en Baleares.

Por días, AEMET ha avanzado que este lunes los chubascos y tormentas afectarán, desde este mediodía a amplias zonas del tercio oriental con intensidad "fuerte o muy fuerte" con valores máximos de 30 litros por metro cuadrado (l/m2) por hora, incluso torrencial (60 l/m2 por hora) y el sur de Tarragona será la zona "a priori" más adversa, donde se podrían acumular 90 l/m2 en una hora. También se esperan acumulaciones de 60-80 l/m2 en tres-seis horas, que en el sur de Tarragona y norte de Castellón podrían ser de 120-150 l/m2.

Rachas muy fuertes de viento

Por su parte, las tormentas irán acompañadas de granizo y rachas "muy fuertes" de viento en el entorno del sur de Valencia y norte de Alicante, así como en el sur de Tarragona, donde el granizo podría ser grande (superior a dos centímetros). Además, los chubascos podrían afectar también por la tarde, con intensidad fuerte, al interior y norte de Mallorca, según ha avanzado AEMET.

De cara a este martes, con el avance de la vaguada hacia el este, la inestabilidad se mantendrá en el tercio oriental peninsular y aumentará de forma notable en Baleares. Este día continuarán los chubascos y tormentas en el tercio oriental y afectarán a todo el archipiélago balear.

Éste será el día álgido en Baleares, con chubascos y tormentas localmente muy fuertes (superior a 30 l/m2 por hora) o torrenciales (superior a 60 l/m2 por hora), con acumulaciones de 140 l/m2 en tres-seis horas, rachas muy fuertes y/o granizo grande. En cuanto al miércoles, AEMET ha avanzado que aunque la inestabilidad disminuirá, todavía son probables chubascos y tormentas "fuertes o muy fuertes" en Baleares y con menor probabilidad en el litoral mediterráneo peninsular, durante las primeras horas del día.

A partir de la tarde, se espera un alejamiento de la vaguada hacia el Mediterráneo central y remitirá así la inestabilidad y la probabilidad de precipitaciones, lo que supondrá el fin de este episodio. La AEMET ha advertido acerca de la incertidumbre inherente a este tipo de fenómenos, que complica la precisión de las zonas de mayor impacto, ya que ligeros cambios en la posición de la vaguada y en el viento de niveles bajos, pueden modificar la intensidad y la localización de las tormentas.

Recomendaciones a la ciudadanía

Por todo ello, Protección Civil recomienda que al conducir se disminuya la velocidad, se extremen las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua.

Además avisa de que, en el caso de tener que viajar se procure circular por carreteras principales y autopistas. Asimismo, aconseja tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos, en caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, ya que el rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos.

Además, alerta del riesgo de inundación si comienza a llover de manera torrencial, por lo que piden no atravesar con el vehículo, ni a pie, los tramos inundados, porque se desconoce lo que puede haber debajo del agua, indica que se debe localizar los puntos más altos de la zona y avisa de que no se intente salvar el automóvil en medio de una inundación.

Alejarse de torrentes y ríos

Por otra parte, Protección Civil alerta de que, en el caso de estar en el campo, hay que alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas y evitar atravesar vados inundados. Además, recomienda dirigirse a los puntos más altos de la zona.

Asimismo, ha alertado acerca del peligro de las tormentas para las personas, que se produce fundamentalmente en campo abierto. No obstante, en los núcleos urbanos también hay peligro de caída de rayos, por lo que recomienda colocarse cerca de los edificios para protegerse.

Asimismo, en las viviendas aconseja evitar las corrientes de aire y recuerda que, si se está conduciendo, un vehículo cerrado puede ser un buen refugio. Protección Civil también ha avisado de que, si la tormenta sorprende a una persona en el campo, se debe evitar correr y recomienda permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias. Asimismo, pide no refugiarse bajo los árboles y alejarse de alambradas y objetos metálicos.

Por último, Protección Civil ha recomendado mantenerse informado de la posible evolución de los cambios meteorológicos en la Red de Alerta Nacional (RAN), a causa del difícil pronóstico de este tipo de fenómenos.